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مدينة بحرينية تنتفض ضد التطبيع

مدينة بحرينية تنتفض ضد التطبيع
الإثنين ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١١:٢١ بتوقيت غرينتش

شهدت مدينة سترة البحرينية تظاهرة شعبية تنديدا بتطبيع العلاقات مع الكيان الاحتلال الإسرائيلي. 

العالم - البحرين

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لإنطلاق تظاهرة حاشدة قرب باب البحرين تندد بالتطبيع، وإقامة فعاليات ما يسمى عيد الحانوكا اليهودي في البحرين.

وحمل المشاركون الأعلام الفلسطينية، ورفعوا لافتات ضد التطبيع وسط شعارات 'الموت لإسرائيل'، وأخرى مناهضة لاحتفال المستوطنين المتواجدين في المنامة بعيد الحانوكا.

وأدت التظاهرة إلى إلغاء أولى فعاليات هذا العيد التي كان من المقرر انطلاقها أمس الأحد من باب البحرين.

يذكر أن البحرين أعلنت تطبيع علاقتها مع كيان الاحتلال في 11 سبتمبر (أيلول) 2020 برعاية الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب، لتصبح رابع دولة عربية، بعد مصر عام 1979 والأردن عام 1994، والإمارات توقع تعلن تطبيع العلاقات مع الكيان.

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