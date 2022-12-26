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أقل الواجب أن نقول شكرا حزب الله..

الشيخ العيلاني يشكر حزب الله على تأمينه المازوت لإزالة نفايات من منطقة صيدا

الشيخ العيلاني يشكر حزب الله على تأمينه المازوت لإزالة نفايات من منطقة صيدا
الإثنين ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٣٥ بتوقيت غرينتش

شكر  الشيخ حسام العيلاني إمام وخطيب مسجد الغفران في صيدا، حزب الله على تأمينه  مادة المازوت لشركة (Ntcc) لإزالة النفايات من منطقة صيدا.

العالم _ لبنان

واوضح مراسل قناة العالم الاخبارية من لبنان الزميل علي مولائي، ان إمام وخطيب مسجد الغفران في صيدا الشيخ حسام العيلاني، أجرى إتصالا هاتفيا بمسؤول منطقة صيدا في جنوب لبنان في حزب الله الشيخ زيد ضاهر شكره فيه على مبادرة العمل الاجتماعي لحزب الله شعبة عين الحلوة التي عملت على تأمين مادة المازوت لشركة (Ntcc) لإزالة النفايات من منطقة الفيلات وبإشراف مباشر من الأخ علي الزينوا مسوؤل شعبة عين الحلوة.

وأضاف العيلاني في اتصاله الهاتفي، انه ليس غريبا على حزب الله القيام بمثل هذه المبادرات التي تسهم في تخفيف معاناة الصيداويين.. وأقل الواجب أن نقول شكرا حزب الله.

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