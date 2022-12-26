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لليوم السادس.. أهالي ريف دير الزور الغربي يواصلون احتجاجاتهم ضد 'قسد'

لليوم السادس.. أهالي ريف دير الزور الغربي يواصلون احتجاجاتهم ضد 'قسد'
الإثنين ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١١:٢٦ بتوقيت غرينتش

واصل أهالي ريف دير الزور الغربي احتجاجاتهم ضد ميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي لليوم السادس على التوالي، مجددين مطالبهم بطرد هذه الميليشيا وقوات الاحتلال الأمريكي من مناطقهم.

العالم - سوريا

وذكرت مصادر أهلية لمراسل سانا أن أهالي بلدات الحوايج والكسرة والحصان وقصيبة خرجوا منذ صباح اليوم بمظاهرات ضد ميليشيا “قسد”، وقاموا بقطع الطرقات بالإطارات المشتعلة، وترديد هتافات وشعارات تطالب بطرد الميليشيا والاحتلال الأمريكي من منطقة الجزيرة، ومحاسبة قادة ما يسمى (مجلس دير الزور العسكري) التابع للميليشيا، وذلك على خلفية ارتكابهم الجرائم ونهب الثروات الوطنية وتقديمها للاحتلال الأمريكي.

وخرج أمس أهالي بلدات الهرموشية وحمّار العلي والكسرة ومحيميدة بمظاهرات قطعوا خلالها الطرقات بالإطارات المشتعلة، ورددوا هتافات وشعارات تطالب بطرد ميليشيا “قسد” والاحتلال الأمريكي.

المصدر - الوكالة العربية السورية للانباء (سانا)

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