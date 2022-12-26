فياض: حل الازمة اللبنانية يكمن في إعادة إنتاج المؤسسات بطريقة سليمة

العالم- لبنان

وقال خلال احتفال تأبيني في حسينية بلدة الطيبة الجنوبية: "في الواقع، فإن الحل الفعلي يكمن في معالجة الأزمة نفسها من ناحية أسبابها، والحل الفعلي يكمن في إصلاح الدولة وإعادة إنتاج المؤسسات بطريقة سليمة ومنتجة وصحيحة، وتصويب السياسات ومعالجة إختلالات النظام الإقتصادي-المالي، وأيضاً لا بد من التأكيد، على الدور الجوهري للدولة بمؤسساتها المختلفة، بحيث لا يستطيع أي طرف أكان طائفة أم حزب أم زعيم، ومهما أوتي من إمكانات وقدرات، ان يحل محل الدولة، وإن التفكير بالحلول محل الدولة، او الإستغناء عنها، او التعايش مع غيابها، هي وجهة خطيرة وغير صحيحة ونتائجها كارثية فضلاً عن كونها واهمة وغير واقعية. "

ورأى فياض أن "خريطة القوى السياسية والتوازنات النيابية والواقع القائم في البلد، يحول دون أن يتمكن طرف مهما أوتي من قوة أن يكون قادرا على معالجة كل المشاكل بمفرده، وإذا كان هناك من يدعي أنه قادر، فهو واهم"، لافتا إلى أن "هناك كثيرين يحملوننا مسؤوليات كبيرة، ويدعون بأن حزب الله قادر على أن يقوم بما لا يستطيع أحد أن يقوم به، فهذا غير صحيح، لأن هناك حدودا لقدرة كل القوى على المستوى الداخلي، وهي مقيدة بالتوازنات الطائفية والمذهبية والسياسية الداخلية".

وختم فياض مؤكدا أننا "نريد أن نقارب ونعالج كل الملفات بالتكافل والتضامن والتعاون مع كل المكونات الأخرى في هذا البلد".