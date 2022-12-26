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"داعش" يعلن مسؤوليته عن هجوم على الرقة

الإثنين ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٣ بتوقيت غرينتش

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، مسؤوليته عن هجوم على مقرات لما تسمى "قوى الأمن الداخلي" (الأسايش) التابعة لـ "قسد" في حي الدرعية بمدينة الرقة السورية، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب).

العالم- سوريا

وفي وقت سابق، أفاد ما يسمى "المرصد السوري"، عن مقتل ستة مقاتلين أكراد وعنصران من "داعش"، جراء هجوم فاشل شنه عناصر التنظيم على مقرات أمنية بينها سجن في شمال سوريا.

ولفت إلى أن "من بين القتلى ثلاثة عناصر من قوى الأمن الداخلي "في هجوم مباغت نفذته خلايا تنظيم داعش، على مقرات أمنية بالقرب من سجن استخبارات عسكرية في حي الانتفاضة بالريف الغربي في الرقة".

وذكر بأن "القوى الأمنية التابعة لـ"قسد (قوات سوريا الديموقراطية) أحبطت عملية" الهجوم بعد اندلاع اشتباكات عنيفة مع عناصر التنظيم.

وقد فرضت قوات قسد حظر تجول كلي في مدينة الرقة حتى إشعار آخر بعد هذا الهجوم.

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"داعش" يعلن مسؤوليته عن هجوم على الرقة