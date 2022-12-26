الإثنين ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢
٠٣:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

تحالف الأحزاب المناهضة للعدوان يؤكد قدسية المعركة الوطنية ضد العدوان

تحالف الأحزاب المناهضة للعدوان يؤكد قدسية المعركة الوطنية ضد العدوان
الإثنين ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٦ بتوقيت غرينتش

أكد تحالف الأحزاب والتنظيمات السياسية المناهضة للعدوان، صوابية وقدسية المعركة الوطنية ضد قوى العدوان الأمريكي السعودي.

العالم - اليمن

وأشاد تحالف الأحزاب المناهضة للعدوان في بيان، اليوم الاثنين، ب"جهود الوساطة التي يبذلها الأشقاء في سلطنة عُمان في مسعى لإحياء التواصل مع أطراف العدوان للتوصل إلى إحلال السلام المشرّف والعادل في اليمن والمنطقة ككل".

وجدد" التأكيد على الموقف الوطني الثابت تجاه مقررات أي هدنة والتي يجب أن تستند في الأساس على المطالب المشروعة الإنسانية للشعب اليمني".

وعبر عن "الفخر والاعتزاز بجاهزية القوات المسلحة واستعدادها للتعامل الحاسم مع أي عمليات عدائية"، مشيدا ب"القوة المتصاعدة للقوات المسلحة وقدرتها على استهداف عمق دول العدوان المنشآت الحيوية والحساسة".

ودعا تحالف الأحزاب المناهضة للعدوان الشعب اليمني وكل القوى الوطنية إلى رص الصفوف ورفع الجاهزية لمواجهة أي تصعيد لقوى العدوان.

روابط ذات صلة

العدوان على اليمن.. انفجار قنبلة عنقودية في الحديدة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تحرك جديد للجالية الكردية في باريس

تحالف الأحزاب المناهضة للعدوان يؤكد قدسية المعركة الوطنية ضد العدوان

عبداللهيان يعلن استعداد ايران لزيادة التعاون في القطاع الخاص مع روسيا

إطلاق سراح الكاتب السعودي 'خالد العلكمي'المعتقل منذ 5 سنوات

ناشط يمني... هل تعلم لماذا تذهب قوات أنصـارالله للمعارك حفاةً بدون أحذية ..؟!

"داعش" يعلن مسؤوليته عن هجوم على الرقة