تحالف الأحزاب المناهضة للعدوان يؤكد قدسية المعركة الوطنية ضد العدوان

العالم - اليمن

وأشاد تحالف الأحزاب المناهضة للعدوان في بيان، اليوم الاثنين، ب"جهود الوساطة التي يبذلها الأشقاء في سلطنة عُمان في مسعى لإحياء التواصل مع أطراف العدوان للتوصل إلى إحلال السلام المشرّف والعادل في اليمن والمنطقة ككل".

وجدد" التأكيد على الموقف الوطني الثابت تجاه مقررات أي هدنة والتي يجب أن تستند في الأساس على المطالب المشروعة الإنسانية للشعب اليمني".

وعبر عن "الفخر والاعتزاز بجاهزية القوات المسلحة واستعدادها للتعامل الحاسم مع أي عمليات عدائية"، مشيدا ب"القوة المتصاعدة للقوات المسلحة وقدرتها على استهداف عمق دول العدوان المنشآت الحيوية والحساسة".

ودعا تحالف الأحزاب المناهضة للعدوان الشعب اليمني وكل القوى الوطنية إلى رص الصفوف ورفع الجاهزية لمواجهة أي تصعيد لقوى العدوان.