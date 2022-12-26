"الموت لإسرائيل" .. شعار البحارنة رفضا باحتفالات عيد حانوكا

العالم – البحرين

وتجمع عشرات المحتجين وسط الحي التجاري القديم بالعاصمة المنامة، ورددوا هتافات ترفض كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني وداعمة للقضية الفلسطينية.

وجاء التظاهرات اثر تصريحات إبراهيم نونو رئيس الجالية اليهودية في البحرين عن تحديد 8 أيام للاحتفال بعيد حانوكا في المنامة بالتزامن مع وصول لفيف التوراة من تل أبيب للبحرين.

هذا وقد نشر الناشط "خليل نصر الله" في حسابه على تويتر مقطع فيديو لتظاهرات رافضة باحتفالات عيد حانوكا في البحرين.

وجاء في حسابه " هتاف "الموت لإسرائيل" سمع ضد الإسرائيليين المحتفلين ب "عيد الحانوكا" في #المنامة. شعب #البحرين رغم ما يتعرض له من ظلم وقمه وقتل يأبى إلا أن يقاوم ويبين اصطفافه مع #فلسطين. هذا مبدأ. وهذا حال الشعوب العربية والإسلامية".

ويعتبر هذا العيد من الاعياد اليهودية الخطرة على مقدساتنا الإسلامية، فهو الوحيد المرتبط بحسب أكاذيبهم وتقاليدهم بالهيكل المزعوم وبالتالي ينعكس التهديد المباشر على المسجد الأقصى المبارك. ومن المعلوم لدى الباحثين بأن عيد الحانوكا ليس من الأعياد اليهودية المذكورة في التوراة.