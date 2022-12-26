البحرين.. الملك والوعود الكاذبة

العالم - حديث البحرين

لذلك فأن الملك لا يريد للبحرين الا ان يكون لهم خياران اما أن يتعلقوا بتلابيب من يمنح لهم المكرمات فقد اعطى الملك حمد الناس وعودا كثيرة وبينت الايام والسنون أنها كانت زائفة.

فلقد أصبح البحرينيون على قناعة تامة أن حمد خذلهم بالوعود التي اعطاها ويعطيها، ففي بداية تفكيره بالمشروع الاصلاحي وصف حمد مملكته بانها سوف تكون على غرار المملكات الدستورية العريقة، بل حتى ردد شعرا للشاعر التركي ناظم حكمت أجمل الايام تلك التي لم نعشها بعد، ولكن أيام حمد أصبحت أيام سلطة أمر واقع لا شرعية شعبية لها وواقع يسير بسرعة فائقة نحو الانهيار ولن توقفه ابدا وعود حمد التي ما كانت الا وعودا كاذبة.

وشارك في نقاش أحدث حلقة من برنامج "حديث البحرين" كل من نائب أمين عام جمعية العمل الاسلامي البحرينية الشيخ عبدالله الصالح أمين عام حركة أحرار البحرين سعيد الشهابي.

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