الرئيس التونسي: العملية الانتخابية ستتواصل والشعب سيقول كلمته

العالم- تونس

وقال سعيّد، في تصريح صحافي خلال زيارته إلى ولاية جندوبة (شمالي تونس)، إن "بعض المندسين وبعض الملاحقين للعدالة تمكنوا من الحصول على تزكيات للترشح للانتخابات، وذلك بهدف إفسادها، ولكن التونسيين متفطنون لهم"، لافتاً إلى أن "إمكانيّة سحب الوكالة من المندسين في الانتخابات واردة بحسب نصّ الدستور والقانون الانتخابي"، حسب تعبيره.

ونقلت إذاعة "موزاييك" التونسية الخاصة تصريحات سعيّد على هامش زيارة غير معلنة إلى ولاية جندوبة، حيث أشرف على تدشين مركز الطب الاستعجالي بالجهة، وهو مشروع بكلفة 20 مليون دينار، بطاقة استيعاب تُقدَّر بأكثر من 100 سرير.

وأشار قيس سعيّد إلى أنّه" توجّه إلى مركز تصفية الدم بالمستشفى الجهوي في جندوبة، "حيث وجده عامراً بكل المستلزمات، بما في ذلك الآلات والأسرّة"، وفق قوله، مؤكداً أنه "لا أزمة كما يشاع في عدد من وسائل التواصل الاجتماعي".

وتابع: "ستشفى تونس من الأمراض السياسية.. هناك من يريدون العبث بقوت التونسيين، ويختلقون الأزمات، لكن سنتصدّى لهم بنفس العزم".

وهذه هي الانتخابات الأولى التي تجرى وفقاً للدستور الذي وضعه قيس سعيّد، وسجلت أدنى نسبة مشاركة منذ عرفت البلاد انتخابات ديمقراطية بعد الثورة، حيث سجلت انتخابات المجلس التأسيسي سنة 2011 نسبة مشاركة 52%، وفي انتخابات البرلمان سنة 2014 كانت نسبة المشاركة هي الأعلى بـ69%، أما في سنة 2019 فكانت في حدود 41.3%، لتكون انتخابات سنة 2022 هي الأضعف على الإطلاق، بنسبة تصويت بلغت 11.22%.