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برلمانا إيران وروسيا يلعبان دورا كبيرا في تسهيل وتسريع التعاون بين حكومتي البلدين

برلمانا إيران وروسيا يلعبان دورا كبيرا في تسهيل وتسريع التعاون بين حكومتي البلدين
الإثنين ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٥ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية - الروسية في مجلس الشورى الاسلامي، في لقاء مع رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الروسية - الايرانية بمجلس الدوما الروسي، أهمية دور برلماني البلدين في تسهيل وتسريع التعاون بين الحكومتين، وقال إن برلماني البلدين يساعدان في تمتين العلاقات من خلال إزالة العقبات القانونية .

العالم - ايران

و التقى فلاديمير فاسيلي يوف، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية في مجلس الدوما الروسي مع إبراهيم رضائي، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية والروسية، اليوم الاثنين .

في مستهل اللقاء أعرب رضائي عن ارتياحه لحضور الوفد البرلماني الروسي في طهران، وأشار إلى العلاقات الودية والإيجابية بين البلدين وقال إن أولوية سياسة ايران في تقوية وتوطيد علاقاتها مع جيرانها لاسيما مع الاتحاد الروسي.

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بدوره اشار نائب رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية الروسية مجتبى يوسفي، الى التطورات الأخيرة والأوضاع الدولية، وقال: ان الاستكبار العالمي والغرب يحاولان زيادة هيمنتهم على الدول المستقلة، والتدخل في الشؤون الأمنية لدول المنطقة .

وأشار إلى التعاون الناجح بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب وقال: بامكاننا توسيع مستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين في ظل الحظر الجائر المفروض على إيران وروسيا، تماما مثل التعاون بين البلدين في المجالات الأمنية والسياسية.

فاسيلي يوف: توسيع العلاقات بين إيران وروسيا يلعب دورا فعالا في تأمين مصالح شعبي البلدين

كما أعرب فلاديمير فاسيلي يوف ، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية بين روسيا وايران، عن ارتياحه لحضور الوفد البرلماني الروسي في طهران، وأكد على العلاقات المتنامية بين روسيا وإيران، وأضاف: ان تعزيز العلاقات بين البلدين، يمكن أن يلعب دورا فعالا في تأمين مصالح شعبي البلدين.

كما وصف الاتفاقيات والمشاريع بين البلدين بأنها مهمة وشدد على ضرورة تنفيذها في أسرع وقت ممكن وقال: يمكن لبرلماني البلدين بمساعدة خبراء من روسيا وإيران حل العديد من القضايا لتعزيز وتوطيد التعاون الثنائي.

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