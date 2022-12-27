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سرايا القدس: مجاهدونا يخوضون اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال

سرايا القدس: مجاهدونا يخوضون اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال
الثلاثاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت سرايا القدس مجموعات جبع، اليوم الثلاثاء أن مجاهدوها خاضوا فجر اليوم اشتباكات عنيفة ضد قوات الاحتلال الصهيوني التي اقتحمت البلدة فجر اليوم الثلاثاء.

العالم - فلسطين

وقالت سرايا القدس- مجموعات جبع في بلاغ عسكري :"بعون الله وقوته خاضت سرايا القدس مجموعات جبع في هذه اللحظات اشتباكات عنيفة ضد قوات الاحتلال الصهيوني التي اقتحمت البلدة فجر اليوم الثلاثاء".

وأضافت :"تصدى مجاهدونا للقوات المقتحمة وقاموا بالاشتباك مع القوات المقتحمة للبلدة وتفجير عدة عبوات ناسفة".

وإليكم نص البيان:


سرايا القدس مجموعات جبع

بعون الله وقوته خاضت سرايا القدس مجموعات جبع في هذه اللحظات اشتباكات عنيفة ضد قوات الاحتلال الصهيوني التي اقتحمت البلدة فجر اليوم الثلاثاء.

حيث تصدى مجاهدونا للقوات المقتحمة وقاموا بالاشتباك مع القوات المقتحمة للبلدة وتفجير عدة عبوات ناسفة .

سرايا القدس مجموعات جبع
الثلاثاء 27 ديسمبر 2022

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