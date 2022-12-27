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مظاهرة غاضبـة للصيادين الیمنیین في المهرة

مظاهرة غاضبـة للصيادين الیمنیین في المهرة
الثلاثاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٠ بتوقيت غرينتش

نظم العشرات من الصيادين الیمنیین في مديرية الغيضة بمحافظة المهرةّ الاثنـين، مظاهرة غاضبـة للتنديد باسـتمرار نهب وتجريـف الثروة السـمكية من داخل البحار والميـاه اليمنية على يد تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي.

العالم - الیمین

وفي التظاهـرة الاحتجاجيـة دعـا الصيـادون إلى ضرورة وضع حــد لعبث تحالف العدوان بالثروة السـمكية اليمنية ونهبها، كما طالبوا بالتحّرك السريع لوقف الصيد العشـوائي وإيقاف انتهاكات الـشركات الأجنبيـة التي تقـوم بنهـب وتجريف الثروة السـمكية بغطاء من دول العدوان.

وأدان الصيادون خلال وقفتهم الاحتجاجية التي تدخل يومها الخامـس، تواطؤ وصمت حكومة المرتزقـة الغارقة في وحل الفسـاد، إزاء ما يجـري للصياديـن اليمنيين، متعهديـن بمواصلة وقفاتهم الاحتجاجية حتى يتم الاستجابة لمطالبهم كاملة.

وتأتـي الاحتجاجـات الغاضبـة للصياديـن في المهرة، تزامنـا مع اسـتمرار تحالف العـدوان في ممارسـة الانتهاكات والتعسفات ضد هذه الشريحة الكبيرة في عموم المحافظات اليمنية السـاحلية، سيما بعـد تعرضا المئـات منهم للخطف القسري من وسـط المياه اليمنية والاعتقال والتعذيب النفسي والجسـدي داخل سجون سرية في السعوديّة وإرتيريا ومصادرة قواربهم.

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