السوداني يصدر أمرا بمسك الخط الصفري بين العراق وسوريا وايران

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وأوضح رسول في مؤتمر صحفي، ان "أهم نشاطات القائد العام للقوات المسلحة هو الاجتماع بالجهد الخدمي والهندسي، حيث اصدر خلال اجتماع الامن الوزاري امرا بـ"مسك الخط الصفري بين العراق وسوريا وايران من قبل القوات العراقية ودعمها لوجستيا"، لافتا الى "الاستمرار في بناء قدرات القوات المسلحة".

وحول نظام البديل، أكد رسول أن "وزير الدفاع ثابت محمد سعيد، أكد على المضي بنظام البديل، مبيناً اقتراب ذكرى تأسيس الجيش العراقي الثانية بعد المئة.

كما قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، إن "الشهر الماضي شهد الكثير من الأحداث والفعاليات التي تضمنت توطيد العلاقات الدولية ومتابعة الأمور الفنية، وخاصة الاحتفالات الكبيرة ب‍يوم النصر، متأملا من مجلس النواب "تخصيص الاموال الى وزارة الدفاع ضمن الموازنة من اجل زيادة قدرات القوات المسلحة".

وفيما أوضح أن "العراق يمر بأفضل حالاته من ناحية الأمن والأمان"، أكد رسول أن "حشد الدفاع قدم تضحيات كبيرة، وتثبيتهم يحتاج الى حل جذري"، لافتاً الى "أننا اتخذنا خطوات بشأن ذلك كون أغلبهم كباراً في السن ".

وتابع أن "الحكومة اتخذت خطوات بشأن أصحاب الشهادات العليا"، معرباً عن أمله بـ"تصويت مجلس النواب على الموازنة لتجهيز التخصيصات اللازمة للوزارات".