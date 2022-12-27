شاهد.. مشروع سعودي يتضمن إزالة جبل أحد

مشروع جديد تنوي السلطات السعودية القيام به وتم الاعلان عنه ما اثار موجة غضب عارمة بين اوساط المسلمين وفي السعودية وخارجها

حيث اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي الاراء والتغريدات التي وجد فيها الغاضبون و رواد هذه المواقع والنشطاء وعلماء الدين متنفسا لبث شكواهم والتعبير عن رفضهم و استنكارهم لهذا القرار.

فمنهم من تساءل عن سبب مشروع محمد بن سلمان الجديد بناء منتجع طبي تأهيلي في قلب جبل أحد بـالمدينة المنورة ولماذا اختير هذا المكان لتشييد المنتجع؛ تعددت الاراء فمنها ما يرى انه عمل عدائي مقصود ضد جبل ارتبط بالمعالم الاسلامية وتعمقت قدسيته في نفوس مليار مسلم.

وقال رئيس الحرکة الاسلامية للاصلاح في السعودية:"جبل أحد جبل ورد في الحديث ما يدل ان له قدسية".

ومنهم من راى ان السعودية صارت تعمل بقوة على محو الأثار الإسلامية التي ترتبط بتاريخ ومقدسات المسلمين و ان بن سلمان يسعى لازالة هذا الجبل. وقد اعتبر رواد التواصل هذه الخطوة جريمة في حق حب رسول الله ولا يرتكبها الا منافق وقد اتخذوا من حديث رسول الله صلى الله عليه و اله و سلم شاهدا لاستنكار هذا العمل «إِنَّ أُحُدًا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ».

ومن النشطاء ما اكد ان محمد بن سلمان يهدف الى محو الهوية الإسلامية خدمة للمشاريع الصهيونية وهي خطوة تكميلية لمشروع التطبيع الذي قال مسؤولون سعوديون انه سيعلن رسمياً قريباً.

وقال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود: هناک بالطبع صفقة تطبيع مطروحة علی الطاولة وهي مطروحة علی الطاولة منذ عام 2002 وتسمی خطة السلام العربية وحتی قبل ذلک، کانت لدينا المبادرة الاولي التي قدمتها المملکة عام 1982، والتي طرحت آفاق التطبيع الکامل والتام مع "اسرائيل" مقابل تسوية عادلة للقضية الفلسطينية".

وحذر النشطاء من خطورة العبث بهذا المعلم الذي أحد يعتبر رمزاً دينياً مهما وله قدسيته عند المسلمين.

السلطات بررت مشروع المنتجع على انه خدمات للمعتمرين والحجاج وتشمل العيادات الطبية، الضيافة، خدمات التأهيل الصحي والتعافي، الرعاية المنزلية التأهيلية، صالات انشطة ورعاية؛ ولا يختلف اثنان على خدمة الحجاج لكن لم تضق الارض ولم يبقى الا هذا الجبل لقيام هذا المشروع.

والسؤال المهم الذي اثاره المغردون هو خطورة بقاء مسؤولية المقدسات في يد من لا يملك الاهلية للحفاظ عليها وصونها فليس من حق احد العبث بتراث ومقدسات الامة الاسلامية الامر الذي يطرح بقوة ادارة المقدسات الاسلامية من قبل لجنة مشتركة من الدول الاسلامية المعنية بهذا الدين الحنيف.