ارتفاع الثلوج يصل الی 2/5 متر +فيديو

العالم - الاميركيتان

عاصفة هي الأعنف منذ عقود، تضرب مساحات واسعة من الولايات المتحدة، مع وصول ارتفاع الثلوج إلى نحو مترين ونصف المتر، وانخفاض درجات الحرارة الی خمس وأربعين درجة تحت الصفر؛ كما امتدت مساحة العاصفة من كندا شمالا وحتى الحدود المكسيكية جنوبا. عاصفة أطلق عليها اسم "عاصفة القرن"، راح ضحيتها حتى الآن أكثر من ستين شخصا في الولايات المتحدة.

مدينة بوفالو غرب نيويورك، الأكثر تضررا في البلاد، حيث حاصرتها العاصفة مع عدم تمكن أجهزة الطوارئ من الوصول إلى المناطق المنکوبة. المدينة سجلت وحدها خمساً وعشرين حالة وفاة.

وقالت حاكمة نيويورك، كاثي هوشول:"هذه حرب مع الطبيعة الأم وهي تضربنا بكل ما لديها. إن الأمر أشبه ما يكون بالذهاب إلى منطقة حرب، ومنظر السيارات على جانبي الطرقات مرعب. السكان ما زالوا يواجهون وضعا خطيرا للغاية يهدد حياتهم."

المسؤولون الأمريكيون وصفوا الوضع في منطقة بوفالو أنه خطير وغير مسبوق، مع اكتشاف جثث داخل سيارات وتحت أكوام الثلوج. أمر دفع الرئيس الأمريكي جو بايدن الی اعلان حالة الطوارئ في ولاية نيويورك، البيت الأبيض قال إن بايدن فوض الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ ووزارة الأمن الداخلي لتنسيق الجهود لتقديم المساعدة للمتضررين جراء العاصفة. كما دعا حاكمة نيويورك إلى تركيز كل جهود الحكومة الفيدرالية لدعم سكان نيويورك.

وعلى الرغم من أن الراصدين الجويين قالوا إن العاصفة ستخف خلال الأيام القليلة المقبلة، إلا أنها أوجدت حالة من الفوضى عمت البلاد، وحرمت الكثيرين من الوصول لعائلاتهم تزامنا مع أعياد الميلاد؛ حيث ألغي أكثر من أحد عشر ألف رحلة جوية منذ الجمعة، كما أغلقت بعض الطرق الأكثر ازدحاماً مؤقتاً، بسبب الجليد، لكن ما زاد الأمر سوءاً هو انقطاع الكهرباء، إذ لا يزال نحو مئتي ألف مشترك يعاني انقطاع التيار الكهربائي.