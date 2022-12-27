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لافروف: على أوكرانيا تنفيذ المقترحات الروسية وإلا سنحسم الأمر

لافروف: على أوكرانيا تنفيذ المقترحات الروسية وإلا سنحسم الأمر
الثلاثاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:١٧ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن مقترحات بلاده بشأن نزع السلاح معروفة جيدا، مهددا السلطات الأوكرانية بتنفيذها وإلا فإن الجيش الروسي سيحسم القضية.

العالم- اوروبا

يأتي ذلك بالتزامن مع تصريح للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال فيه إن الوضع على الخطوط الأمامية في منطقة دونباس "صعب ومؤلم" ويتطلب "قوة وتركيز" بلاده.

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن مقترحات موسكو بشأن نزع السلاح، والقضاء على النزعة النازية في أوكرانيا معروفة جيدا لكييف.

وأضاف أن الأمر متروك للسلطات الأوكرانية للوفاء بها، وإلا فإن الجيش الروسي سيبت في هذه القضية.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية الرسمية عن لافروف قوله، إن "مقترحاتنا لنزع السلاح والتخلص من النزعة النازية في الأراضي التي يسيطر عليها النظام والقضاء على التهديدات لأمن روسيا النابعة من هناك (أوكرانيا) بما في ذلك أراضينا الجديدة، معروفة للعدو".

وأضاف "الأمر بسيط: نفذوه من أجل مصلحتكم وإلا فإن الجيش الروسي هو الذي سيحسم الأمر".

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لافروف: على أوكرانيا تنفيذ المقترحات الروسية وإلا سنحسم الأمر