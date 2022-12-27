حكومة نتنياهو.. بين الأزمات الداخلية وصعوبة التشكيل

خاص بالعالم

وفازت كتلة نتنياهو المؤلفة من أحزاب يمينية متطرفة في الانتخابات الشهر الماضي. ولكن يبقى الوضع السياسي المهتز في كيان الاحتلال ابرز التحديات التي تواجه نتنياهو وحلفاءه.

هذا ويواجه نتنياهو صعوبات أكبر مما كان متوقعا في إتمام اتفاقات الائتلاف. وستكون هذه الحكومة الاكثر تطرفا في تاريخ كيان الاحتلال وهو ما سيؤثر على الفلسطينيين والمستوطنين ايضا ما ينذر بحالة انقسام في كيان الاحتلال. تقرير ونعود لاستكامل الحلقة.

يستضيف برنامج "البوصلة" ضيف الحلقة: نهاد ابو غوش مدير مركز مسار للدراسات من رام الله ليجيب عن الاسئلة التالية:

1- كيف تقرؤون هذه التشكيلة الحكومية التي توصف بحسب المراقبين بالهشة والمتطرفة؟

2- وزيرة داخلية الاحتلال السابقة ايليت شاكيد قالت انه يوجد نية لليهود العلمانيين بالهجرة من اسرائيل خوفا من ظلامية اسرائيل القادمة، هل يعتبر هذا أول حديث رسمي اسرائيلي عن خطورة المرحلة القادمة وحكومة نتنياهو؟

3- خطر هذه الحكومة سيكون على المستوطنين والفلسطينيين فكيف سيتم مواجهتها؟

4- اليسار والوسط في كيان الاحتلال ما هي خياراته في وجه هذه الحكومة؟

5- اذا انهارت حكومة نتنياهو وكما يشير الخبراء الى انها لن تستمر اكثر من عام، هل سيكون هذا ديدن الحكومات القادمة في كيان الاحتلال؟ ولن يعشوا بهدوء سياسي؟

6- نتنياهو وحلفائه في الحكومة الجديدة معظمهم تلاحقهم تهم اما فساد او قضايا اخلاقية او سياسية هل من الممكن ان ينعكس هذا الامر على سير الحكومة؟

7- كيف تنظرون للتشريعات الجديدة التي اقرها الكنيست على قانون الحكومة، والتي ستمكن حزب الصهيونية الدينية المؤيد من تولي منصب وزير ثان في وزارة الحرب؟

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