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الاطار العراقي يتهم أمريكا بعرقلة ثلاث محاولات عراقية لشراء منظومة أس 400

الاطار العراقي يتهم أمريكا بعرقلة ثلاث محاولات عراقية لشراء منظومة أس 400
الثلاثاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٨ بتوقيت غرينتش

اتهم القيادي في تحالف الفتح عدي عبد الهادي، اليوم الثلاثاء، أمريكا بعرقلة ثلاث محاولات عراقية لشراء منظومة اس 400 الروسية.

العالم - العراق

وقال عبد الهادي ان "امريكا تعتمد اجندة واضحة في العراق ابرزها منع نشوء جيش قوي من خلال احباط اي محاولة لاقتناء المنظومات الحديثة في كل المجالات القتالية ومنها الدفاع الجوي التي تشكل هرم الحصانة الامنية لكل دولة"بحسب "المعلومة".

واضاف، ان "امريكا عرقلت ثلاث محاولات عراقية جادة للانفتاح على منظومة اس 400 الروسية باعتبارها الافضل على المستوى العالمي واسعارها مناسبة"، لافتا الى ان "ادوات واشنطن كثيرة في المشهد العراقي وهي تحاول من خلالها منع اي مساع في اطار اقتناء الاسلحة الحديثة".

واشار الى ان "الخروقات ستبقى في العراق اذا لم يجر نصب منظومات قوية لحماية الاجواء من اي خروقات".

ويعاني العراق من ضعف منظومة الدفاع الجوي ما ادى الى تكرار الخروقات في اعتداءات جبانة استهداف القوات الامنية والحشد الشعبي اكثر من مرة".

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الاطار العراقي يتهم أمريكا بعرقلة ثلاث محاولات عراقية لشراء منظومة أس 400

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