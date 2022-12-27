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'فيفا' يأخذ كأس العالم من ميسي

'فيفا' يأخذ كأس العالم من ميسي
الثلاثاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٣ بتوقيت غرينتش

أخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم النسخة الأصلية لكأس العالم، من منتخب الأرجنتين، ولم يمنح ليونيل ميسي فرصة الاحتفال به.

العالم - رياضة

ليظهر ميسي بكأس طبق الأصل عن كأس العالم محتفلا على متن الطائرة أثناء رحلة العودة إلى الأرجنتين الأسبوع الماضي، وكذلك في الحافلة وسط الجماهير التي احتشدت في الشوارع.

حيث تنص لوائح “فيفا” على منح اتحاد البلد الفائز نسخة طبق الأصل عن النسحة الأصلية ليتم تسليم الاتحاد الأرجنتيني النسخة.

وحصل “فيفا” على النسخة الأصلية من الكأس فور انتهاء مراسم التتويج في ملعب لوسيل، يأتي هذا القرار من خوف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” من سرقة الكأس الأصلية بعد واقعتين سابقتين الأولى على هامش مونديال إنجلترا 1966 قبل العثور عليه بمساعدة “كلب”.

الواقعة الثانية حين سُرقت الكأس في البرازيل عام 1983، وتعرضت للصهر، وهي المعروفة بـ “كأس جول ريميه”، وهي الشكل القديم للبطولة.

يذكر أن المنتخب الأرجنتيني تُوج باللقب للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ نسخة المكسيك 1986، بفوزه على فرنسا بركلات الترجيح في نهائي مثير جمع بينهما على ملعب “لوسيل” القطري يوم 18 ديسمبر 2022.

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