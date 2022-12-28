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بعد 5 ثوان.. هذا ما يحدث للجندي الاسرائيلي عندما يدخل جنين

الأربعاء ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٠١ بتوقيت غرينتش

أكدت وسائل اعلام اسرائيلية ان جهوزية المقاومة في جنين وصلت الی حد 5 ثوان، بحيث يتم استهداف الجندي الاسرائيلي 5 ثوان بعد وصوله الی جنين.

العالم - انقلاب الصورة

ما حدث في الانتفاضة الاولی، يتشابه كثيراً مع الحالة النضالية المتصاعدة الحالية التي تهدف لرفع كلفة الاحتلال الذي يقتل ويعتقل ويصادر اراضي الضفة والقدس المحتلتين معتقداً انه انهی النضال الفلسطيني وحصره في المقاومة في غزة. لكن رد الشباب المقاوم الذي جسدته فكرة عرين الاسود وكتيبة جنين قلبت المعادلة.

وقال مراسل الشؤون الفلسطينية في قناة 12 العبرية، أوهاد حمو:"كل دخول للجيش الاسرائيلي وبزخم اكبر الی مخيم جنين للاجئين يعني القاء الكثير جداً من المتفجرات نحو الجنود وجزءاً كبيراً من المسلحين في جنين يجولون طوال الوقت مع عبوات منفجرة سواءاً في سياراتهم أو علی دراجاتهم النارية. وهناك امر اضافي يقلق القوات الاسرائيلية كثيراً وهو السرعة التي يطلقون فيها النار عليها والمدهش هو انه في اللحظة التي تكون فيها يذهب جندي اسرائيلي الی جنين يتم اطلاق النار عليه خلال 5 أو 10 ثوان. وقد تم في بعض الليالي اطلاق النار علی الجنود خلال 4 ثوان فقط وهذا يدل علی جهوزية المسلحين هناك".

للمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو المرفق..

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