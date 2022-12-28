أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الاربعاء 28 ديسمبر 2022

سياست روز ..

عشرة آلاف عملية مختلفة للمقاومة الفلسطينية ضد الإحتلال الصهيوني هذا العام .

قدس ..

مجلس شورى سلطنة عمان يعتبر الدعوة للتطبيع مع الكيان الصهيوني جريمة.

ابرار ..

الصين تدعو كل الأطراف المعنية بالإتفاق النووي الإلتزام بمواصلة المفاوضات.

اطلاعات ..

حكومة طالبان .. لن نتراجع عن منع الفتيات من التعليم الجامعي ولوقصفونا بقنبلة نووية .

جوان ..

تحركات بالبرلمان العراقي لمساءلة السوداني رئيس الوزراء بشأن تدهور الدينار مقابل العملات الأجنبية.

عصر ايرانيان ..

وزارة الدفاع العراقية تؤكد مواصلة العمل بضبط الحدود بإقليم كردستان العراق مع إيران .

وطن امروز ..

هواجس دولية من عودة كورونا بعد تسجيل 20 مليون إصابة بيوم واحد في العالم.

افتاب يزد ..

صحف بريطانية تتحدث عن تفاقم الرق بشكل جديد في المملكة العربية السعودية.

ارمان ملي ..

وزير الخارجية الروسي يكشف عن تهديدات أمريكية بإغتيال الرئيس الروسي .

مردم سالاري ..

تظاهرات شعبية حاشدة في الخرطوم والمدن السودانية الأخرى ضد إستمرار الحكم العسكري .

ارمان امروز ..

تفاقم أجواء التوتر بمنطقة البلقان, ونذر إندلاع حرب بين صربيا وكوسوفو.

كيهان ..

إتساع دائرة الإضرابات بفرنسا لتشمل الكوادر الطبية وسط مطالبات بمضاعفة الأجور والرواتب.

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الاربعاء

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الاربعاء

كيهان ..

صحيفة كيهان كتبت في مقالها ( نتنياهو يتحدث عن التطبيع مع السعودية )..

صرح رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو ان التطبيع مع السعودية سيكون بمثابة نهاية للصراع بين البلدان العربية وهذا الكيان حسب تصوره, وشدد على رغبته في مد جسور ارتباط وثيقة وعلنية مع السعودية لكنه اوضح بأن الضرورات تحتم البدء بخطوات صغيرة لتعبيد الطريق وذلك في تنويه ضمني لرفض الرأي العام السعودي.

"إن مشكلة نظم التطبيع العربية تتجسد بكونها تسير بالإتجاه المعاكس تماما لآمال وتطلعات شعوبها المؤيدة للحق الفلسطيني"

وما حدث على هامش مسابقات كاس العالم بقطر نموذج صارخ لهذه الحقيقة, عندما رفض مواطنون من بلدان تطبيع عربية التحدث مع ايا من المراسلين الصحفيين الذين يمثلون وكالات وقنوات عبرية الامر الذي حمل صدمة كبرى لتل ابيب التي اعترفت برفض الرأي العام العربي للتطبيع . ان التطبيع لن يكون في صالح مثل هذه التظم على الامد البعيد كما انه لن يحول دون انهيار الكيان الصهيوني ابدا .

جمهوري اسلامي ..

كتبت صحيفة جمهوري اسلامي في مقالها ( كوسوفو تقف على برميل بارود) ..

النار الكامنة تحت الرماد منذ سنوات بين كوسوفو وجمهورية صربيا بدأت تتأجج بالفعل رغم برودة الطقس باوروبا .

ان ما يحدث هو نفاد صبر جمهورية صربيا التي لم تعترف ابدا بانفصال جمهورية كوسوفو عنها منذ عام 2008, ازاء تفاقم الصراع بين الحكومة الكوسوفية والاقلية الصربية في شمال هذه الجمهورية الصغيرة ذات الاغلبية السكانية الالبانية .

"إن صربيا التي تلعب دورا رئيسيا في تحريض الأقلية الصربية بشمال كوسوفو أعلنت حالة التعبئة العامة في صفوف قواتها"

وحشدت وحدات عسكرية كبيرة على حدودها مع كوسوفو وبات كل شيئ ينذر باندلاع حرب اخرى باوروبا قد تستقطب قوى اخرى .

قدس ...

صحيفة قدس سلطت الضوء على التنبؤات التي طرحها نائب رئيس المجلس الاعلى للامن القومي الروسي "ديمتري ميدفيديف" مؤخرا, وكتبت الصحيفة في تقريرها (حرب بأمريكا وتعرض أوروبا للتقسيم)..

يرى ميدفيديف في تنبؤاته الخاصة بعام 2023 التي نشرتها صحف ووكالات انباء رسمية روسية ..

"أن سعر النفط سيصل الى 150 دولارا , وبريطانيا ستعود للإتحاد الأوروبي , وأمريكا ستشهد حربا أهلية وإنفصال تكساس وكاليفورنيا"

وحسب هذه التنبؤات ايضا ستضم بولندا وهنغاريا اراض من غرب اوكرانيا كما ستعود المانيا لعصر الرايخ وستتحالف مع بولند ورومانيا وجمهورية التشيك ومع ما اسماه "بجمهورية كييف" وهنا بيت القصيد. ويضيف ميدفيديف بان ايرلندا الشمالية ستنفصل عن بريطانيا وستنضم لايرلندا الجنوبية, كما يتنبأ بتولي ايلان ماسك مالك تويتر منصب رئاسة ولايات جمهورية بامريكا بعد الحرب الاهلية. سيكون عام حافل وعجيب حقا اذا ما تحققت هذه النبؤات .

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت في مقالها ( شروط كييف )..

وزير خارجية اوكرانيا ديميتري كولبا دعا في معرض تعقيبه على تصريحات الرئيس الروسي بشأن استعداد موسكو للتفاوض على اساس حالة الامر الواقع الميدانية, دعا الى تنظيم الامم المتحدة مؤتمرا دوليا للسلام حول اوكرانيا مشددا على عدم حضور روسيا فيه.

"إقتراح الوزير كولبا خطوة إيجابية في ظاهرها لكنها تحمل فشلها معها في الواقع فعدم حضور روسيا يجردها من جدواها ومصداقيتها"

فمثل هذا الشرط الذي ارفقه هذا المسؤول الاوكراني بالدعوة لتشكيل محكمة دولية بشأن ما وصفه بجرائم الحرب الروسية باوكرانيا , هو موقف اقرب ما يكون لرفض اي جهد دولي لوقف الحرب. لذلك قال الامين العام للامم المتحدة غوتيريش ان عقد مثل هذا المؤتمر لن يكون ممكنا الا بموافقة جميع الاطراف .

سياست روز ..

في مقالها الذي يحمل عنوان ( أردوغان ودعاية إنتخابية بطعم الغاز والتطبيع) كتبت صحيفة سياسة روز ..

يواصل الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اطلاق المزيد من التصريحات التي تستهدف بالدرجة الاولى تعزيز موقف وموقف حزبه الضعيف في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية, وفي هذا السياق ..

"أعلن أردوغان عن إكتشاف إحتياطيات ضخمة من الغاز بالبحر الأسود ملوحا بقرب تحسن الأوضاع الإقتصادية وإنتعاش الإقتصاد"

وسبق هذا التصريح الانتخابي تصريحا اخر حاول فيه استقطاب التيار القومي في تركيا بحديثه المثير للتساؤلات بشان التعاون مع جمهورية اذربيجان لايجاد واقع جديد حسب تعبيره في منطقة القفقاس. ان توقيت اطلاق هذه االتصريحات الانتخابية يستهدف في نفس الوقت حجب الاضواء الداخلية قدر الامكان عن تسارع وتيرة تطور العلاقات بين انقرة وتل ابيب لتفادي اية ردود فعل داخلية غاضبة وحتى من قبل تيارات في حزب العدالة والتنمية نفسه . فاردوغان الذي سبق وان استقبل رئيس الكيان وهنأ نتنياهو وارسل رسالة تعزية بمصرع جنود صهاينة بعملية للمقاومة استقبل مؤخرا السفير الصهيوني الجديد بانقرة .