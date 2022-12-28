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فيديوغرافيك.. عواصف ثلجية في اميركا تؤدي إلى مقتل العشرات

الأربعاء ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٣٠ بتوقيت غرينتش

قتل 62 شخصا، على الأقل، من جراء عواصف ثلجية قاسية تجتاح اميركا، ولا يزال الآلاف يعانون من انقطاع الكهرباء بسبب العواصف التي ضربت مناطق واسعة في أمريكا الشمالية.

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فيديوغرافيك.. عواصف ثلجية في اميركا تؤدي إلى مقتل العشرات