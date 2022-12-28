الطائرات العراقية تستهدف وكرين بداخلهما 10 ارهابيين في ديالى

العالم - العراق

وذكرت خلية الإعلام الأمني، في بيان انه :"بعد أن أقسم رجال العراق الأبي بأخذ ثائر الشهداء من العناصر الإرهابية المنهزمة تواصل قطعاتنا الأمنية ملاحقة عناصر عصابات داعش الإرهابية ، وبمعلومات دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية وباشراف مباشر ومتواصل من قيادة العمليات المشتركة وبالاستفادة التامة من الموارد الفنية والمتابعة لخلية الاستهداف التابعة للقيادة".

واضافت "تم رصد وكرين للإرهابيين في منطقة نارين ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى بداخلهما نحو 10 عناصر إرهابية، حيث تمكن صقور الجو بواسطة طائرات F_16 التابعة لقيادة القوة الجوية وفقاً لهذه المعلومات المؤكدة من استهداف هذين الوكرين، وتدميرهما بالكامل على رؤوس العناصر الإرهابية"، منوهة الى "اعلان التفاصيل لاحقاً".

واكدن خلية الاعلام الامني، إن "قطعاتنا الأمنية ستواصل عملها البطولي في ملاحقة ومتابعة العناصر الإرهابية المنهزمة التي لن يكون لها مكان في أرض المقدسات والحضارات عراق القيم والبطولات".