العامري في ذكرى فك الحصار عن الضلوعية: تحررت بدماء القادة الشهداء

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وقال العامري في مهرجان الذكرى السنوية لفك الحصار عن مدينة الضلوعية وفقاً لبيان صادر عن مكتبه إن “الضلوعية تحررت بدماء كوكبة من القادة الشهداء”، مبينا أن “الحشد الشعبي أثبت أن مهمته تحرير كل المدن العراقية”.

وأضاف، أن “الحشد الشعبي حرر آمرلي وحزام بغداد وجرف الصخر وتوجه لمناطق أخرى كالمقدادية والضلوعية”، مشيرا الى ان”الشهيد ابو منتظر المحمداوي كان له دور كبير في تحرير ديالى وجرف الصخر والضلوعية”.

وتابع: “تمكنا بعد قتال كبير من تحرير الضلوعية والوصول الى مطارها برفقة الشهيدين أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني”، مبيناً أن “دحر داعش الإرهابي في مداخل الضلوعية تم من خلال القائد أبو كوثر المحمداوي بعد ليلة كاملة من محاصرتها”.