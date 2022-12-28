هنية: المقاومة والوحدة أولوية شعب فلسطين لمواجهة الاحتلال

العالم - فلسطين

وقال هنية في تصريح صحفي، مساء الأربعاء: "على الجميع أن يدرك أن الاتجاهات السياسية والفكرية لقادة الاحتلال وحكوماته خاصة الراهنة تضع الوضع برمته على صفيح ساخن".



وأضاف أن الاستيطان سيُواجه بتصعيد المقاومة وتوسيع رقعتها، والضغط بكل الوسائل المتاحة لاقتلاع المستوطنين و"دولة" الكيان المحتل من كل أرض فلسطين.



ونبّه هنية لأن شعبنا وخاصة في القدس والضفة، مسنودًا من جميع المناطق سيواصل إبداعات وطرق المقاومة، ولن ترهبه التهديدات.



وأشار إلى أن شعبنا سوف يتجاوز كل الحدود ويباغت المحتل ومستوطنيه حتى يرحلوا عن أرضنا وقدسنا وعودة شعبنا وتحرير أسرانا.



وتؤدي حكومة بنيامين نتنياهو اليمين الدستوري غدًا الخميس الساعة 11 صباحا.



وكان نتنياهو قد توصل إلى اتفاقيات مع أحزاب معسكره اليميني، "الصهيونية الدينية"، و"القوة اليهودية"، و"نوعام"، و"شاس"، و"يهودوت هتوراه"، على آلية توزيع الحقائب الوزارية عليهم وصلاحيات وزرائهم.