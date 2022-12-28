اليونيسف: اليمن يسجل أعلى معدلات وفيات الأطفال بسبب الحصار والعدوان

العالم-اليمن

وأكد وزير الصحة العامة والسكان د. طه المتوكل وفاة 80 طفل حديثي الولادة يوميًا بفعل قلة الأجهزة والأدوية والخبرات الطبية التي تسبب بها الحصار على الشعب اليمني .. موضحاً أن الاحتياج الفعلي للقطاع الصحي يقدر بقرابة 2000 حضانة بينما نمتلك منها 600 حضانة فقط.

كما أكد وزير الصحة أنه يتوفى 50٪ من الأطفال الخدج في اليمن بفعل تداعيات العدوان والحصار.

وقال المتوكل: أزهقت أولى غارات تحالف العدوان روح امرأة مع جنينها بمنطقة بني حوات قبل ثمان سنوات وتسبب غارات تحالف العدوان في قتل وجرح أكثر من 16,000 طفل وامرأة.

وفاة طفل كل 10 دقائق

من جانبه أكد ممثل صندوق الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف د. كبير أن اليمن يسجل أعلى معدلات وفيات الأطفال في ” الشرق الأوسط” .. مضيفاً أن إحصائيات الأمم المتحدة في اليمن سجلت وفاة 60 طفلًا من كل 1000 مولود حديث الولادة .

وأضاف: احصائياتنا تؤكد وفاة 52 ألف طفل سنويا ومعنى ذلك وفاة طفل كل عشر دقائق.. مؤكدا أنه يمكن تجنب أكثر من 50٪ من وفيات المواليد في حال التمكن من التقديم الرعاية الصحية الأساسية .

وتابع: تسجل احصائياتنا وفاة 6 أطفال من حديثي الولادة في اليمن كل ساعتين .. موضحا أن 50٪ من وفيات الأطفال دون سن الخامسة هم من حديثي الولادة.

مدير عام مستشفى السبعين د. ماجدة الخطيب العدوان والحصار تسبب في ارتفاع نسبة الوفيات في حضانات المواليد بالمستشفى فقط إلى 2,277 مولود من إجمالي أكثر من 12,200 مولود منذ عام 2016.