تشاووش أوغلو وغوتيريش يبحثان صفقة الحبوب والوضع في أوكرانيا

العالم - ترکيا

ووفقا لبيان وزارة الدفاع التركية: "أجرى وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو محادثة هاتفية في 28 ديسمبر، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش".

وأضاف البيان: "بحث الطرفان الوضع في أفغانستان وأوكرانيا، بما في ذلك تنفيذ صفقة الحبوب، وقضايا تقديم المساعدة الإنسانية عبر الحدود لسوريا".

وفي وقت سابق يوم الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع السورية، أن وزير الدفاع السوري ومدير إدارة المخابرات العامة السورية بحثا مع نظيريهما التركيين بمشاركة روسية ملفات عديدة خلال اجتماع لهم في موسكو.

وقالت في بيان لها: "جرى اليوم لقاء جمع وزير الدفاع ومدير إدارة المخابرات العامة السوريين مع نظيريهما وزير الدفاع ورئيس جهاز المخابرات التركيين في العاصمة الروسية موسكو، بمشاركة الطرف الروسي، وبحث الجانبان ملفات عديدة وكان اللقاء إيجابيا".