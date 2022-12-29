الخميس ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢
٠٣:٣٧ GMT
فارسی
البث المباشر

تشاووش أوغلو وغوتيريش يبحثان صفقة الحبوب والوضع في أوكرانيا

تشاووش أوغلو وغوتيريش يبحثان صفقة الحبوب والوضع في أوكرانيا
الخميس ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٤٩ بتوقيت غرينتش

بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تنفيذ صفقة الحبوب، والوضع في أوكرانيا، وتقديم المساعدات الإنسانية لسوريا.

العالم - ترکيا

ووفقا لبيان وزارة الدفاع التركية: "أجرى وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو محادثة هاتفية في 28 ديسمبر، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش".

وأضاف البيان: "بحث الطرفان الوضع في أفغانستان وأوكرانيا، بما في ذلك تنفيذ صفقة الحبوب، وقضايا تقديم المساعدة الإنسانية عبر الحدود لسوريا".

وفي وقت سابق يوم الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع السورية، أن وزير الدفاع السوري ومدير إدارة المخابرات العامة السورية بحثا مع نظيريهما التركيين بمشاركة روسية ملفات عديدة خلال اجتماع لهم في موسكو.

وقالت في بيان لها: "جرى اليوم لقاء جمع وزير الدفاع ومدير إدارة المخابرات العامة السوريين مع نظيريهما وزير الدفاع ورئيس جهاز المخابرات التركيين في العاصمة الروسية موسكو، بمشاركة الطرف الروسي، وبحث الجانبان ملفات عديدة وكان اللقاء إيجابيا".

روابط ذات صلة

محادثات بين ايران وتركيا بشان تصعيد التوتر على الحدود التركية السورية

حزب المستقبل يعلن ترشيح أحمد داوود أوغلو لانتخابات الرئاسة التركية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

صنعاء: أي تصعيد اقتصادي للعدو ستكون له تداعيات كبيرة

دمشق تصف اجتماع وزراء دفاع سوريا وروسيا وتركيا في موسكو بالإيجابي

تشاووش أوغلو وغوتيريش يبحثان صفقة الحبوب والوضع في أوكرانيا

لافروف: في حال عادت موسكو إلى العمل المشترك مع الغرب فسيتم ذلك على أسس جديدة

امير عبداللهيان يغادر مسقط عائدا الى طهران

تشاهدون الليلة في برنامج بانوراما.. إيران وعمان تناقشان ملفات إقليمية ودولية، وملف تبادل الأسرى بين حماس والاحتلال