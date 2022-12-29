تحرك قضائي تونسي برفع الحصانة عن 13 قاضيا بشبهات إرهابية + فيديو

العالم - تونس

نحو تصعيد أوسع تتجه الأوضاع في تونس، على خلفية الانتكاسة التي سجلتها صناديق الاقتراع، والمقاطعة التي شهدتها الانتخابات التشريعية الأخيرة والتي سجلت نسبة مشاركة تجاوزت الـ11 بالمئة بقليل.. مقاطعة قلل من أهميتها رئيس الجمهورية قيس سعيد.

الرئيس سعيد حذّر من أطراف قال إنها تسعى إلى ضرب الدولة من الداخل عبر استهداف السلم الأهلي، مشددا على أنهم سيتحمّلون مسؤولياتهم كاملة، وأن لا مجال لأن يحل أحد محل الدولة ومؤسساتها، متهما من وصفهم بالغارقين في الفساد حتى النخاع بالسعي إلى ضرب الأمن الداخلي والخارجي للدولة، وشدد على ضرورة تطبيق القانون عليهم؛ داعيا القضاة إلى تحملّ مسؤولياتهم التاريخية والتصدّي لكل من يحاول تطويع القانون للإفلات من العقاب.

طلب الرئيس سعيد لم يبقى طويلا على طاولة القضاء، حتى بدأ القطب القضائي لمكافحة الإرهاب تحركه، بمطالبة المجلس الأعلى للقضاء رفع الحصانة عن 13 قاضيا حتى يتمكّن من استجوابهم، على خلفية شبهات في تورطهم بجرائم إرهابية، ليستدعي المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، القضاة المعنيين للحضور إلى مقرّه في 24 من الشهر القادم.

في الطرف المقابل، يبدو أن القوى المدنية اتخذت قرارا بالتصعيد هي الأخرى، حيث أقر الاتحاد العام التونسي للشغل، إضرابا عاما يومي 25 و26 من الشهر المقبل في وسائل النقل البري والبحري والجوي، رفضا لما وصفها بسياسة الحكومة لتهميش الشركات العامة، وللمطالبة بإنقاذ القطاع من الوضعية المزرية التي يتخبط فيه والدفاع عن استحقاقات الأعوان المادية والمهنية، وفق الجامعة العامة للنقل.

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