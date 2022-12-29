أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022

اطلاعات..

وزير الخارجية يتحدث من مسقط عن مبادرة لسلطان عمان بشأن جهود إحياء الإتفاق النووي.

مردم سالاري ..

مخاوف عميقة بتل أبيب من إحتمال حدوث منعطف ايجابي في مفاوضات إحياء الإتفاق النووي.

ايران ..

ربيع البورصة الإيرانية .. إنتعاش كبير وتسجيل نمو قياسي في المؤشرات مؤخرا على مدى عقود .

جمهوري اسلامي ..

إنتفاضة في ست و ثلاثين مدينة مغربية تنديدا بسياسة التطبيع مع الكيان الصهيوني.

جوان ..

تحالف الفتح يتهم أمريكا في الوقوف وراء مخطط إضعاف العملة العراقية الدينار مقابل الدولار.

سياست روز..

إستشهاد وإصابة مالايقل عن ثلاثة الآف مواطن مدني يمني في غارات التحالف السعودي هذا العام.

عصر ايرانيان ..

الغرب غارق في دوامة التضخم والبطالة بتحول أزمة الطاقة الى كارثة حقيقية بأوروبا .

كيهان ..

حركة حماس تؤكد أن مصير الحكومة الصهيونية الجديدة برئاسة نتنياهو هو السقوط ايضا.

ابرار ..

أمريكا تخطط لفرض عقوبات على ستة عشر بنكا يعود للقطاع الخاص في العراق.

ارمان ملي ..

الناطق باسم الكرملين ينفي وجود أية مبادرة واقعية بشأن إحلال السلام في أوكرانيا.

وطن امروز ..

الأمم المتحدة تدعو لإعادة فتح معبر لاجين بين منطقة قره باغ وجمهورية أرمينيا.

افتاب يزد ..

توقعات بحدوث تطور على صعيد العلاقات بين تركيا وسوريا في عام 2023.

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الخميس

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الخميس

عصر ايرانيان ..

صحيفة عصر ايرانيان كتبت في افتتاحيتها ( الإتفاق النووي لم يضمن أية مصالح لإيران )..

عندما اعلن ترامب انسحاب امريكا من عضوية الاتفاق النووي سارعت الترويكا الاوروبية التي تضم بريطانيا وفرنس والمانيا الى مواكبة اجراءات الحظر التي فرضها على ايران والتي حالت ومازالت تحول دون تحقيق بلادنا لاية منافع اقتصادية من وراء هذا الاتفاق.

ان الترويكا الاوروبية اتخذت سياسة مرآئية بعدم خروجها من الاتفاق النووي ومواكبتها للضغوط الامريكية ضد بلادنا بنفس الوقت.

"إن هذه القوى الغربية تتصور أنه ما زال بإمكانها فرض إملاءاتها على الآخرين, إلا أن إيران أثبتت قدرة فائقة على إفشال الضغوط"

ان الاتفاق النووي سيفقد معناه وجدواه بالنسبة لايران ما لم يضمن مصالحها الاقتصادية والتجارية, وينبغي على القوى الغربية فهم ذلك وقبول واقع انتهاء حقبة الاحادية الدولية في العلاقات مع الاخرين.

خراسان ..

في مقالها ( رسائل رفض سلطنة عمان للتطبيع ) كتبت صحيفة خراسان ..

صادق مجلس شورى سلطنة عمان على مشروع قانون يعتبر اية خطوة واجراء لصالح التطبيع مع الكيان الصهيوني جريمة يعاقب عليها القانون, وبعبارة اخرى اعلنت سلطنة عمان بلسان القانون رفضها لمسار التطبيع مع الكيان .

"إن هذا الموقف العماني الصريح يبدد تلك التوقعات التي وضعت السلطنة في قائمة النظم العربية المقبلة على التطبيع"

وهي التوقعات المطروحة منذ ان اعترفت البحرين والامارات وبتوجيه سعودي بالكيان الصهيوني عام 2020 .

ان قرار مجلس شورى سلطنة عمان يعكس في الواقع رؤية حكيمة ومنطقية تماما من قبل السلطان هيثم بن طارق ومجلس الشورى العماني وهي رؤية تدرك بان الكيان الصهيوني لامكان له في المنطق وان شعوبها ترفض وجود هذا الكيان جملتا وتفصيلا. ومثل هذا الموقف العماني الحكيم سيضع المطبعين ودعاة التطبيع بما فيهم السعودية في مأزق واقعي مقابل شعوبهم .

ايران ..

كتبت صحيفة ايران عن اجواء تشكيل الحكومة الصهيونية الجديدة في مقالها ( حكومة الأصدقاء والشركاء ) ..

من المآخذ الداخلية المطروحة على تركيبة الحكومة الصهيونية الجديدة برئاسة نتنياهو كونها حكومة تضم عناصر غير كفوءة وغير مؤهلة تم انتخابها بناءا على اواصر صداقة او بناءا على تعاملات حتمتها موازنات بين المكونات السياسية المختلفة لهذه الحكومة الائتلافية .

"إن تعيين نتنياهو صديقه تساحي هنغبي الذي فشل في الإنتخابات بمنصب مستشار الأمن القومي فجر عاصفة إستهجان داخلية "

ويقول المنتقدون ان تركيبة حكومة نتنياهو تحمل معها عوامل سقوطها منذ البداية, فالوزراء الذين يفتقرون لاية كفاءات واقعية يمثلون قوى واحزاب متناحرة عمليا جمعها طموح الوصول للسلطة باي ثمن, لكن الواقع سيطفو على السطح سريعا. ان مثل هذا الكلام يلقي الضوء بحد ذاتها على واقع قرب استمرار مسلسل سقوط الحكومات واجراء انتخابات مبكرة في هذا الكيان.

مردم سالاري ,,

صحيفة مردم سالاري سلطت الضوء على الاوضاع الخطيرة التي تشهدها باكستان في مقالها ( باكستان في مهب أعاصير وأزمات)..

باكستان في وضع لاتحسد عليه ابدا حيث تعصف بها ازمات داخلية مركبة وتواجهها تهديدات مستمرة من قبل الهند ومن افغانستان طالبان ايضا في الاونة الاخيرة .

"إن الخلافات السياسية المحتدمة بين حكومة شهباز شريف والمعارضة بزعامة عمران خان تحول دون التفرغ لمعالجة الأزمات الإقتصادية "

الامر الذي لا يدع مجالا لاي بصيص امل للمواطن الباكستاني بشأن تحسين اوضاعه المعشية, وهذا الواقع يعزز تنامي التيارات المتطرفة في الساحة الباكستانية. الى جانب ذلك استغلت حركة" "تحريك طالبان " وهي نسخة من طالبان الافغانية الفوضى السياسية معلنة عن الغاء الهدنة مع اسلام اباد والعودة للغة السلاح مرة اخرى, والتفجيرات والاغتيالات الاخيرة بباكستان اعلان عملي من تحريك طالبان في هذا السياق.

ان مستقبل باكستان بات محفوفا بالمخاطر والتهديدات في ظل تفاقم الاوضاع الاقتصادية واتساع دائرة الصراعات السياسية وتصاعد التهديدات الارهابية والتحديات الخارجية .

آفتاب يزد ..

صحيفة افتاب يزد كتبت في تقريرها ( أمريكا تعتزم فرض عقوبات على بنوك عراقية )..

يبدو ان امريكا تخطط وحسب مصادر عليمة في واشنطن وبغداد لفرض عقوبات على ستة عشر بنكا للقطاع الخاص ترتبط بقوى سياسية في الساحة العراقية, وذلك خلف مبررات لا تعني امريكا نفسها بل ترتبط بالسيادة الوطنية العراقية والقضاء العراقي .

ويتزامن هذا التطور مع تسجيل الدينار العراقي لادنى مستوى صرف له على مدى عقود مؤخرا مقابل الدولار الامريكي والى درجة دفعت بقوى سياسية عراقية لاتهام امريكا باعداد مخطط لاضعاف العملة العراقية لتفجير الاوضاع الداخلية .

ومن المقرر ان تعقد الحكومة العراقية برئاسة السوداني اجماعا طارئا لدراسة سبل دعم العملة العراقية ووقف تدهور سعر صرفها.