خبير سياسي إيراني: المخطط الحالي ضد ايران هو مخطط عالمي

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وأشار هاني زاده في حوار مباشر أثناء تغطية مباشرة لمسيرات حاشدة بطهران في ذكرى"يوم البصيرة" وتجديد البيعة والولاء الى أن الشعب الايراني قد سأم من استمرار بعض الاعمال التي شهتدها المدن الايرانية وقيام بعض الشبان المندفعين من الطرفن الامريكي والغربي لاثارة الشغب في داخل المدن الايرانية.

وشدد هاني زاده الى أن هذا المطلب ليس مطلبا جديدا بل منذ اندلاع الاحداث في ايراان كان هنالك شرائح كبيرة في المجتمع الايراني دعت الجهات المعنية والسلكطة القضائية بالتحديد لمواجهة حتمية ووضع حد لأعمال الشغب ومطاردة الاشخاص الذين يقومون خارج سياق المظاهرات السلمية بالاعتداء على الممتلكات العامة.

وانطلقت مراسم احياء يوم البصيرة وميثاق البيعة مع الولاية على اعتاب الذكرى السنوية الثالثة لواقعة استشهاد سيد شهداء المقاومة الفريق الشهيد قاسم سليماني ورفاق دربه، في كافة المحافظات الايرانية.



وفي ساحة الامام الحسين (ع)، شرقي العاصمة الايرانية طهران، شاركت في المراسم أعداد كبيرة من النساء والرجال ومختلف الشرائح بما ذلك رجال الدين والطلاب وقوات التعبئة. وفي مثل هذا اليوم عام الفين وتسعة خرج الشعب الايراني في مسيرات حاشدة جابت ارجاء البلاد تأييدا للموقف الحازم الذي اتخذه قائد الثورة الاسلامية، ازاء احداث الشغب التي تلت الانتخابات الرئاسية.

وأحيا الشعب الايراني ملحمة التي تصادف في يوم9 دي/ ديسمبر 2009) ويوم البصيرة وتجديد البيعة مع الولاية في طهران اليوم الخميس بحضور حشود غفيرة وعدد من المسؤولين الايرانيين.

ورفع المشاركون في المسيرة لافتات عديدة حملت شعارات ضد مثيري الفتنة في الداخل وحماتهم الاجانب وعلى رأسها الولايات المتحدة والكيان الاسرائيلي.

وفي هذا اليوم التاريخي والمصيري الذي شهد مشاركه مليونية جسدت تضامن ووحدة أبناء الشعب الايراني وتراص صفوفه واظهرت قوة النظام الاسلامي وارادة الشعب وأن الثورة الاسلامية ماضية على نهج مفجرها في ظل قيادتها لتحبط مؤامرات الاعداء واحدة تلو اخرى.

وفي مثل هذا اليوم اي 30 كانون الأول /ديسمبر عام 2009 خرج الشعب الايراني في مسيرات حاشدة في ارجاء البلاد تأييدا للموقف الحازم الذي اتخذه قائد الثورة الاسلامية ازاء احداث الشغب التي تلت الانتخابات الرئاسية في نفس العام وتنديدا بمثيري الشغب والخارجين عن القانون الذين تسببوا في الاحداث واثاروا الشغب ايضا في ذكري يوم عاشوراء الذي يحييه الشعب الايراني المسلم ولم يراعوا حرمة هذا اليوم، حيث سمي اليوم 9 من دي بيوم البصيرة الذي برهن الشعب تلاحمه مع وقيادته ورسم الشعب خلاله ملحمة تاريخية شجاعة اجهضت مخططات الاعداء.

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