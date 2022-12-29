اليابان تستقبل رحلات جوية مباشرة من هونغ كونغ لكن بشروط!

العالم - آسيا والباسفيك

وذكرت الوزارة، في بيان بحسب وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" اليوم الخميس، أن الرحلات القادمة من هونغ كونغ يمكن أن تصل إلى المطارات الثلاثة بشرط عدم وجود مسافرين أقاموا في البر الرئيسي للصين لمدة سبعة أيام.

ووسط ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الصين، أوضحت الحكومة اليابانية أمس الأول الثلاثاء، أنها ستقيد أعداد المغادرين والقادمين للرحلات المباشرة التي تربط اليابان بالبر الرئيسي للصين وهونغ كونغ وماكاو إلى أربعة مطارات هي ناريتا وهانيدا وكانساي وتشوبو.

كما طلبت من شركة طيران كاثاي باسيفيك وخطوط هونغ كونغ إكسبريس الجوية وقف رحلاتها التي تربط هونغ كونغ بمطارات نيو شيتوس وفوكوكا وناها، لكن الحكومة اليابانية قررت تغيير الخطة بعد محادثات مع شركات الطيران.

وستطلب اليابان من جميع المسافرين من البر الرئيسي للصين وأولئك الذين زاروها لمدة تصل إلى سبعة أيام الخضوع لاختبار (كوفيد-19) عند الوصول اعتبارا من يوم غد الجمعة.