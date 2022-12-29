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تقرير أممي يكشف عن قتل الإحتلال 75 فلسطينيا خلال اسبوعين..بينهم 16 طفلا!

تقرير أممي يكشف عن قتل الإحتلال 75 فلسطينيا خلال اسبوعين..بينهم 16 طفلا!
الخميس ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠١:١٨ بتوقيت غرينتش

قال تقرير صدر يوم أمس، عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة "اوتشا" إن العدد الكلي للفلسطينيين الذين قتلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي في عمليات التفتيش والاعتقال في شتى أرجاء الضفة الغربية بلغ 75 فلسطينيا خلال اسبوعين، من بينهم 16 طفلا.

العالم - الإحتلال

وقال التقرير والذي يحمل اسم "حماية المدنيين" ويغطي اسبوعين من شهر كانون الثاني الحالي من تاريخ 6/12/20222 - 19/12/2022، إن قوات الاحتلال الإسرائيلية أصابت 171 فلسطينيا، من بينهم 44 طفلا على الأقل، في شتى أرجاء الضفة الغربية، مضيفا انه أصيب 6 فلسطينيين من قبل المستوطنين، بينهم طفل.

واضاف التقرير ان سلطات الاحتلال الإسرائيلية هدمت خلال ذات الفترة، 57 مبنى يملكها الفلسطينيون أو صادرتها أو أجبرت أصحابها على هدمها في القدس الشرقية والمنطقة (جيم) بالضفة الغربية، من بينها 17 منزلا، بحجة افتقارها إلى رخص البناء التي يصدرها الكيان الصهيوني، والتي يعد الحصول عليها من ضرب المستحيل.

وفي قطاع غزة، قال التقرير إن جرافات قوات الاحتلال الإسرائيلية قامت بتجريف أراض داخل غزة قرب ما يسمى السياج الحدودي شرقي غزة وشرقي رفح.

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