أبرز الأحداث في سوريا عام 2022

العالم - خاص بالعالم

تودِّع سوريا والعالم عام 2022 ، عام يندرج في باب الصبر الاستراتيجي الذي اعتاده السوريين ، السنة المنصرمة كانت مليئة بأحداث هامة وابرزها، على صعيد الانفتاح العربي تجاه دمشق ولو بشكل خجول.

شكلت زيارة الرئيس بشار الأسد إلى دولة الإمارات العربية المتحدة نقطة تحول هامة في هذا الملف، بالاضافة الى زيارتين لوزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي لدمشق في اول العام ونهايته.



وعلى صعيد العلاقات الخارجية السورية خلال العام 2022 كان لزيارة الرئيس بشار الأسد إلى طهران الصدى الواسع على المستوى المحلي والإقليمي، وشكل لقائه مع قائد الثورة الإسلامية الإيرانية السيد أية الله علي الخامنئي وكذلك مع الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي، مرحلة جديدة لتعزيز متانة التحالف بين قطبي محور المقاومة.

حيث أكد قائد الثورة الاسلاميةعلى أن سورية اليوم ليست كما كانت قبل الحرب واحترام سورية ومكانتها أكبر من ذي قبل داعياً إلى ضرورة تعزيز العلاقات الإستراتيجية مع هذا البلد المقاوم.

فيما أشار الرئيس الأسد إلى أن العلاقات الإستراتيجية بين إيران وسورية حالت دون سيطرة الكيان الصهيوني على المنطقة.



كما شهد العام 2022 دورا روسيا في خرق الخلافات بين كل من أنقرة ودمشق ولم يمض عام 2022 حتى اعلن رسميا عبر بيان لوزارة الدفاع السورية عن لقاء جمع وزير الدفاع السوري واللواء مدير إدارة المخابرات العامة السورية مع نظرائهم وزير الدفاع التركي ورئيس جهاز المخابرات التركية في العاصمة الروسية موسكو بمشاركة الطرف الروسي.



خلال العام 2022 واصل الكيان الاسرائيلي عدوانه على سورية الذي ارتقى مستوى ردها تبعاً لرفع قدراتها الدفاعية فيما جاء إستقبال الرئيس بشار الأسد لقادة من حماس ضمن وفد فلسطيني موحد نقطة تحول في العلاقات بين دمشق وحماس دعما للقضية الفلسطينية.



داخليا شهد العام 2022 انتخابات الإدارة المحلية التي يرجو السوريون أن تدفع باتجاه اللامركزية الإدارية في بلاد لا زالت الأزمات المعيشية تعصف بها على خلفية حصار جائر ينتظر مرونة داخلية أكثر.

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