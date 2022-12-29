إنتقادات لاذعة لزيلينسكي تصفه بالشخصية الدموية التي يحرّكها الغرب

العالم - خاص بالعالم

فالمفاوضات من نظر موسكو تتطلب استقلالية في اتخاذ الخطوات اللازمة للوصول الى السلام، وهو ما يفتقده زيلينسكي بحسب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الذي استبعد بشكل كامل تراجع موسكو عن اي خطوة قامت بها منذ العام 2014 فيما يخص الأزمة الأوكرانية.



واكد لافروف:"فور بدء العملية العسكرية طلب زيلينسكي التفاوض ولم نرفض، لكن عملية التفاوض أظهرت افتقاره التام للاستقلالية في اتخاذ القرارات المهمة. من الواضح أن كييف ليست مستعدة للحوار. وصيغة سلام زيلينسكي بشأن انسحاب قواتنا من الأراضي الروسية في دونباس والقرم مجرد أوهام، طبعا لن نتحدث مع أي طرف في ظل هذه الشروط".



الرد الروسي على خطة زيلينسكي ترجم في الميدان، حيث استهدفت القوات الروسية مدنا عدة داخل أوكرانيا، بصواريخ كروز. من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية اسقاط طائرتين حربيتين أوكرانيتين وراجمة صواريخ في دونيتسك.

دوافع استبعاد موسكو لأي تعامل مع خطة زيلينسكي تعود الى طبيعة البنود التي تضمنتها الخطة. لاسيما ما يتعلق بمطالبة الرئيس الاوكراني بانسحاب القوات الروسية من المناطق التي اعلنت ضمها شرقي اوكرانيا، اضافة الى انشاء محكمة خاصة لمحاكمة المسؤولين الروس.

كل هذا بدأ يسلط الضوء على زيلينسكي كأحد أكبر العقبات أمام التوصل الى حل للازمة. فيما بدأت الانتقادات من داخل الدول الاوروبية الداعمة للرئيس الأوكراني لاسيما المانيا



حيث اعتبرت صحيفة جونغ فيلت الالمانية ان زيلينسكي يواصل ما فعله الفاشيون في كييف منذ ثمانية اعوام، من قصف للمناطق السكنية شرقي أوكرانيا. كما نسف اتفاقيات مينسك، وهدد باستخدام قنبلة نووية أوكرانية، ليحصل على دعم غربي بقيمة 40 مليار دولار أميركي في عام واحد. الصحيفة وصفت زيلينسكي بأنه شخصية دموية يتحكم بها الغرب ويحتفظ بها من أجل ضمان الإرهاب والصراعات



وفي ضوء كل ذلك، يبدو أن الكلمة عادت من جديد للميدان، حيث ستتحدد مسارات الأزمة على ضوء ما يخرج من الميدان، خاصة بعد الدعم العسكري الجديد الذي حصل عليه زيلينسكي خلال زيارته الى واشنطن قبل نحو اسبوع.

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