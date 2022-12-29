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بالصور.. ضبط اسلحة وذخائر من مخلفات "داعش" في درعا

بالصور.. ضبط اسلحة وذخائر من مخلفات
الخميس ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٤٩ بتوقيت غرينتش

ضبطت الجهات المختصة بالتعاون مع أهالي بلدة اليادودة بريف درعا الغربي كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة بعضها غربي الصنع، في المزارع المحيطة بالبلدة من مخلفات تنظيم “داعش” الإرهابي.

العالم - سوريا

ونقلت وكالة سانا عن مصدر أمني قوله إنه بعد تواصل عدد من الأهالي مع الجهات المختصة عن أماكن إخفاء تنظيم “داعش” الإرهابي الأسلحة التي كان يستخدمها أو معدة للاستخدام لاحقاً في أعماله الإجرامية تم ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة بعضها غربي الصنع في المزارع بمحيط بلدة اليادودة بالريف الغربي.

وأشار المصدر إلى أنه من بين الأسلحة المضبوطة بنادق آلية ورشاشات وقواذف “آر بي جي” ومضادات دروع ومضادات طيران ورشاشات وقنابل وقذائف هاون، إضافة إلى كميات كبيرة من الذخائر الخاصة بهذه الأسلحة.

وكانت الجهات المختصة أجرت خلال الفترة الماضية عمليات أمنية بالتعاون مع مجموعات محلية وأهلية في مدينة جاسم وفي بلدات ريف درعا الغربي، أسفرت عن القضاء على العشرات من إرهابيي تنظيم “داعش”، بينهم متزعمون ومصادرة أسلحة وذخيرة كانت بحوزتهم.

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بالصور.. ضبط اسلحة وذخائر من مخلفات "داعش" في درعا