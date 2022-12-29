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بالصور.. تجمد شلالات نياجرا

بالصور.. تجمد شلالات نياجرا
الخميس ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٥ بتوقيت غرينتش

اجتاحت عواصف ثلجية قاسية اميركا، التي وصفت بانها عاصفة القرن ،وتسببت تلك عاصفة شتوية شديدة في تجمد شلالات نياجرا.

العالم - منوعات

في عاصفة هي الأعنف منذ عقود، ضربت مساحات واسعة من الولايات المتحدة، وصول ارتفاع الثلوج إلى نحو مترين ونصف المتر، وانخفضت درجات الحرارة الی خمس وأربعين درجة تحت الصفر؛ كما امتدت مساحة العاصفة من كندا شمالا وحتى الحدود المكسيكية جنوبا. عاصفة أطلق عليها اسم "عاصفة القرن"، راح ضحيتها أكثر من ستين شخصا في الولايات المتحدة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر ان المناظر الخلابة لشلالات نياجرا بعد العاصفة المدمرة التي اجتاحت امريكا تجمدت بالكامل تقريبًا.

ومن المتوقع أن ترتفع الحرارة لتصل إلى 50 درجة فهرنهايت (10 درجات مئوية) في نهاية الأسبوع، ولكن المسؤولين حذّروا من أن ذوبان الثلوج قد يؤدي إلى فيضانات طفيفة.

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