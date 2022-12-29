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في بيرو.. "مهرجان القتال" لتصفية الحسابات القديمة!

في بيرو..
الخميس ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٤١ بتوقيت غرينتش

شارك مواطنو بيرو مع نهاية العام في مهرجان سنوي يطلق عليه اسم “مهرجان القتال”، يتم فيه تصفية الحسابات السابقة بين الأشخاص رجالا ونساء.

العالم - منوعات

ويشهد مهرجان (تاكاناكي) السنوي للقتال اشتباك الأشخاص مع بعضهم البعض بهدف تصفية الحسابات القديمة واستقبال عام جديد خال من المشاحنات والمشاكل القديمة.

ووفقا للسكان المحليين فإن المهرجان الذي يقام في 25 ديسمبر/كانون الأول من كل عام ينهي النزاعات ويحسن العلاقات فيما بينهم.

وتجري المشاجرات في جميع أنحاء مقاطعة تشامبيفيلكاس التابعة لإقليم كوزكو في بيرو، على وقع أنغام الموسيقى ووسط أجواء احتفالية، يرتدي فيها المواطنون أزياء خاصة من قرون وجلود الحيوانات وريش الطيور.

ويعتقد السكان أن المهرجان أحد أشكال العدالة الاجتماعية التي تهدف إلى وأد الصراعات بين السكان وإتاحة الفرصة لهم لبدء العام في سلام وفق تصورهم.

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