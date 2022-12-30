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مراقبون يشككون في استمرارية حكومة نتنياهو في السلطة

الجمعة ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:١٣ بتوقيت غرينتش

حكومة جديدة في كيان الاحتلال عنواينها العريضه، تطبيع جديد مع العرب وعدوان بالحد الاقصى على الفلسطينيين يبدا من الخليل جنوبا بزيادة الاستيطان ويصل الى الجليل شمال فلسطين المحتلة.

العالم - مراسلون

استيطان في كل الضفة الغربية وتضييق على الفلسطينيين وضم لما تبقى من الضفة وقرارات اخرى لا تمس الفلسطينيين بل وايضا تمس الاسرائيليين.

حكومة نتنياهو الجديدة عجيبة ان تظل في مكانها لفترة طويلة لكن والى حين سقوطها قد تغيير في معالم الارض الفلسطينية والمنطقة بشكل عام .

الفلسطينييون شاءوا ام ابوا اصبحوا بين المطرقة والسندان فاما ان يراهنوا على عامل الوقت هو وليس في صالحهم على الاطلاق واما ان يراهنوا على الاقليم.

وهو لا يبدو متناغما معهم واما يحكوا الجلد بظفرهم ويبداوا بازالة العائق الاول للصمود والمواجهة وهو الانقسام وان يحددوا استراتيجة موحدة متفق عليها وان يخلقوا حالة في المجتمع الدولي تكشف الوجه الحقيقي لهذه الحكومة التي اطلقت العدوان كاستراتيجية في التعامل مع الفلسطينيين .

في المدى المنظور تبدو الامور صعبة بالنسبة للفلسطينيين لكن المستقبل قد يحمل لهم ما هو افضل مما هم عليه اليوم .

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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