تشاووش أوغلو: العلاقات مع السعودية تتطور في عدة مجالات بينها الصناعات الدفاعية

العالم-تركيا

جاء ذلك في رده على سؤال صحفي بخصوص تطبيع العلاقات مع السعودية، والتعاون بين الجانبين في مجال المسيّرات، خلال "اجتماع تقييم نهاية العام" الذي يتضمن فعاليات وزارة الخارجية التركية.

وقال تشاووش أوغلو: "تطبيع علاقاتنا مع المملكة العربية السعودية جرى بسرعة، لذا فإن تعاوننا في العديد من المجالات يتطور، بما في ذلك الصناعات الدفاعية".

وأضاف: "في الآونة الأخيرة على وجه الخصوص، هناك المزيد من التصميم من الجانب السعودي على التعاون الوثيق مع تركيا، ونحن نرحب بذلك ".

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن أوغلو أنه "ليس من الصواب أن نعزو التعاون في الصناعات الدفاعية إلى منتج ما، وحتى في هذا الصدد فقد جاء عرض الإنتاج المشترك (للمسيّرات) من الجانب السعودي".