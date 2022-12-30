وفاة أسطورة كرة القدم 'بيليه' والبرازيل تعلن الحداد +فيديو

العالم - خاص بالعالم

صارع الفقر حافيا وصرعه، وواجه كبار العالم وتغلب عليهم، ولم يصرعه الا مرض السرطان، هو أسطورة كرة القدم العالمي والمهاجم العبقري البرازيلي بيليه، الذي توفي عن 82 عاما، بعد معاناة مع مرض سرطان القولون استمرت عاما في الشهر الاخير، رقد بيليه في المستشفى بعدما تدهورت حالته الصحية.

بيليه هو اللاعب الوحيد المتوّج بكأس العالم ثلاث مرات، اختارته اللجنة الأولمبية الدولية عام 99 من القرن الماضي، كأفضل لاعب كرة قدم في القرن، وبعدها بعام اختير كأفضل لاعب في القرن عينه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.

ويعتبر كثيرون بيليه أعظم لاعب كرة قدم في كل العصور، وكنز وطني في البرازيل، فقد سجل الف ومئتين وواحد وثمانين هدفا في اكثر من الف وثلاثمائة مباراة.



الحكومة البرازيلية اعلنت الحداد لمدة ثلاثة ايام على وفاة بيليه، واكدت الرئيسة السابقة ديلما روسيف، ان بيليه هو الذي رسم البسمة على وجوه البرازيليين. فيما عبر رئيس الفيفا جياني إنفانتينو عن حزنه الشديد لوفاة، وكتب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون : "الخلود لملك اللعبة".

من جانبه اعتبر الرئيس الاميركي السابق باراك اوباما، ان بيليه هو اعظم من أنجبت كرة القدم على الإطلاق.



بيليه عاش طفولته في عائلة فقيرة، فاضطر لبيع الفول السوداني في الشارع لمساعدة والديه، وتحول من بائع فول لاعظم شخصية برازيلية.

وبعد التألق ساهم بيليه في انهاء الحروب والنزاعات وكان يلقى معاملة رؤساء الدول، ودائما ما كان يعبر عن تضامنه مع الشعوب الفقيرة، ويقف الى جانب صفوف المضطهدين في العالم، ولدى بيليه كلية واحدة فقط منذ كان لاعباً، وكان لديه مقولة مشهورة، ان لديه كلية واحد وثلاثة قلوب تعبيرا عن كؤوس العالم التي احرزها.