الجمعة ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٢
٠٤:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

وفاة أسطورة كرة القدم 'بيليه' والبرازيل تعلن الحداد +فيديو

الجمعة ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٤ بتوقيت غرينتش

توفي أسطورة كرة القدم العالمية البرازيلي بيليه عن 82 عاما بعد معاناة مع مرض السرطان.

العالم - خاص بالعالم

صارع الفقر حافيا وصرعه، وواجه كبار العالم وتغلب عليهم، ولم يصرعه الا مرض السرطان، هو أسطورة كرة القدم العالمي والمهاجم العبقري البرازيلي بيليه، الذي توفي عن 82 عاما، بعد معاناة مع مرض سرطان القولون استمرت عاما في الشهر الاخير، رقد بيليه في المستشفى بعدما تدهورت حالته الصحية.

بيليه هو اللاعب الوحيد المتوّج بكأس العالم ثلاث مرات، اختارته اللجنة الأولمبية الدولية عام 99 من القرن الماضي، كأفضل لاعب كرة قدم في القرن، وبعدها بعام اختير كأفضل لاعب في القرن عينه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.

ويعتبر كثيرون بيليه أعظم لاعب كرة قدم في كل العصور، وكنز وطني في البرازيل، فقد سجل الف ومئتين وواحد وثمانين هدفا في اكثر من الف وثلاثمائة مباراة.

الحكومة البرازيلية اعلنت الحداد لمدة ثلاثة ايام على وفاة بيليه، واكدت الرئيسة السابقة ديلما روسيف، ان بيليه هو الذي رسم البسمة على وجوه البرازيليين. فيما عبر رئيس الفيفا جياني إنفانتينو عن حزنه الشديد لوفاة، وكتب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون : "الخلود لملك اللعبة".

من جانبه اعتبر الرئيس الاميركي السابق باراك اوباما، ان بيليه هو اعظم من أنجبت كرة القدم على الإطلاق.

بيليه عاش طفولته في عائلة فقيرة، فاضطر لبيع الفول السوداني في الشارع لمساعدة والديه، وتحول من بائع فول لاعظم شخصية برازيلية.

وبعد التألق ساهم بيليه في انهاء الحروب والنزاعات وكان يلقى معاملة رؤساء الدول، ودائما ما كان يعبر عن تضامنه مع الشعوب الفقيرة، ويقف الى جانب صفوف المضطهدين في العالم، ولدى بيليه كلية واحدة فقط منذ كان لاعباً، وكان لديه مقولة مشهورة، ان لديه كلية واحد وثلاثة قلوب تعبيرا عن كؤوس العالم التي احرزها.

روابط ذات صلة

شاهد.. تاريخ بيليه الكروي اسطورة البرازيل

نقل أسطورة الكرة البرازيلية 'بيليه' إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وفاة أسطورة كرة القدم 'بيليه' والبرازيل تعلن الحداد +فيديو

الكرملين: بوتين وشي سيبحثان قضايا معقدة تهم روسيا والصين

تشاووش أوغلو: العلاقات مع السعودية تتطور في عدة مجالات بينها الصناعات الدفاعية

النخالة: أولويات الشعب الفلسطيني في مواجهة الحكومة المتطرفة أن نكون موحدين

6 عمليات قصف من قبل الارهابيين في إدلب

واشنطن: الصين منافس قادر على تغيير النظام العالمي