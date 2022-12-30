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حزب الله يواصل مبادرته في رفع النفايات في منطقة صيدا الجنوبية

حزب الله يواصل مبادرته في رفع النفايات في منطقة صيدا الجنوبية
الجمعة ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٣ بتوقيت غرينتش

واصل العمل الإجتماعي في حزب الله مبادرته لليوم الرابع في عملية إزالة النفايات منطقة صيدا الجنوبية

العالم _ لبنان

وأوضحت مرسلة قناة العالم الاخبارية من لبنان الزميلة مريم علي، ان حزب الله واصل مبادرة العمل الاجتماعي في إزالة النفايات من مناطق الفيلات وطلعة صيدلية المصطفى وقرب جامع الإمام علي وطلعة طريق المية ومية وقرب جامع أبو عبيدة في تعمير عين الحلوة الوسطاني وطريق مستشفى الهمشري ومنطقة الاسماعيليه بالتنسيق بين لجنة العمل الاجتماعي في شعبة عين الحلوة التي قامت بتأمين مادة المازوت للآليات، وبلدية المية ومية بالتعاون مع شركة Ntcc.

وتوجه الأهالي برسالة الشكر والتقدير إلى مسؤولي حزب الله على ما يقومون به من أجل خدمة أهالي صيدا وجوارها ورفع الغبن عن تلك الأحياء الشعبية.

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