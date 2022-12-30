معتقلة في سجون السعودية تصف المحاكم بالشكلية + فيديو

العالم-السعودية

واشار حساب "سعوديات معتقلات" في تغريدة: "يُمنى دساي معتقلة سابقة من جنوب أفريقيا، تتحدث كشاهد عيان في هذا الفيديو عن وضع معتقلات الرأي في سجون السلطة."

وتشير تقارير المنظمات الحقوقية إلى الزيادة الملحوظة في أعداد الناشطات السعوديات خلف قضبان النظام السعودي وعلى الرغم من أن المؤسسات السعودية لا تعلن عن العدد الدقيق للنساء المعتقلات، إلا أن المنظمات الدولية الناشطة في مجال حقوق المرأة أفادت بسجن عشرات الناشطات السعوديات في سجون آل سعود. وحسب آخر تقارير منظمة "سند" الحقوقية ، فقد اعتقل نظام آل سعود 60 ناشطًة سياسيًة في الأشهر الأخيرة، ليرتفع عدد المعتقلات إلى أكثر من 100معتقلة، و من أبرز الأسماء " أسماء السبيعي، لينا الشريف، ياسمين الغفيلي، عايدة الغامدي، رينا عبد العزيز، وهيلة القيصر، مي الطلق و لجين داغستاني.

انتهاكات و تعذيب

فيما أشارت مصادر صحفية إلى تعرض ناشطات معتقلات لدى سجون السلطة السعودية، للتعذيب والانتهاكات الجسيمة بحقهن، في ظل المخاوف المتزايدة على مصيرهن. و يتحدثن معتقلات الرأي بشكل متكرر عن المضايقات والإساءات التي تعرضن لها، بما في ذلك الضرب بالعصا على ظهورهن، و الصعق بالكهرباء والغرق على أيدي رجال ملثمين أثناء الاستجواب في السجون.و كانت صحيفة ديلي ميل البريطانية قد كشفت في وقت سابق عن تعمد نظام آل سعود ارتكاب انتهاكات جسدية وجنسية بحق الناشطات المعتقلات في سجون المملكة. وأفادت محامية حقوق الإنسان هيلينا كيندي، في تقرير من 40 صفحة، بأن الانتهاكات التي تعرضت لها الناشطات المعتقلات شملت “ممارسة أعمال جنسية والتقبيل أمام المحققين”.

وأكد التقرير تهديد المعتقلات السعوديات بالاغتصاب، وتعليقهن من السقف وضربهن، وصعقهن بالكهرباء. وأشار التقرير إلى أن الناشطات طُلب منهن القيام بأعمال جنسية للمحققين وأشكال أخرى تصل إلى حد التحرش الجنسي. وأن ناشطة واحدة على الأقل، هي “عايدة الغامدي”، أجبرت على مشاهدة أفلام إباحية.