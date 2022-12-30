قراءة في تحديات حكومة نتنياهو بالداخل والخارج

العالم - مع الحدث

وأضاف منسق "شبكة قادرون معا"، في حديث لبرنامج مع الحدث على شاشة قناة العالم الاخبارية، أن نتنياهو يحاول ان يفرض سيطرته على حزب الليكود واداء الحكومة بما يمتلك من شخصية انتهازية ونرجسية تفضل مصالحها الشخصية على كل شيء.

ورأى محمد علي، ان من أسباب تحالف نتنياهو مع اعتى عتاة الاحزاب الصهيونية الدينية هو حب السلطة وانقاذ نفسه من حكم العدالة بعد ادانته بقضايا فساد وخيانة الامانة.

وبيّن، ان كيان الاحتلال الاسرائيلي بمجمله منسجم مع الاتجاه الذي اتخذته حكومته نتنياهو المتطرفة، لأنهم يرون بعد سقوط الايدليوجية الصهيونية موضوعيا، من الممكن انقاذ المشروع الصهيوني المشؤوم من خلال طرح موضوع الدين.

من جانبه يرى الباحث بالشؤون الاسرائيلية رجائي كركي، ان بنيامين نتنياهو نجح بالامتجان الاول الا وهو استقطاب المتطرفين في تشكيل حكومته، من أجل اتخاذهم كسلم هروب من أي محاكمة قادمة في ملفات الفساد التي تنتظره في اروقة المحاكم.

ويقول، ان المستوطنين المتطرفين يرغبون باقتحام المسجد الاقصى والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، واستباحت الاراضي الفلسطينية والاعتداء على فلسطينيي عام 48، مشيرا الى أن نتنياهو استطاع استقطاب هؤلاء المتطرفين الى صفه بحيث هم يدعمونه في تشكيل حكومته وهو يلبي رغباتهم المشؤومة.

ولفت الكركي، الى ان نتنياهو في اول خطواته تحت قبة الكنسيت يحاول تمرير قانون ما يسمى بالتغلب بحيث يدعو الى تجاوز المحكمة العليا داخل كيان الاحتلال، موضحين أن نتنياهو اذا نجح في تشريع وسن هذا القانون فسيكون اولى خطوات انهيار المنظومة الديمقراطية داخل الكيان.

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