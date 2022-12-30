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خطيب جمعة طهران: فتنة العدو العمياء تهدف للمساس بالارتباط بين الامة والامام

خطيب جمعة طهران: فتنة العدو العمياء تهدف للمساس بالارتباط بين الامة والامام
الجمعة ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٣٢ بتوقيت غرينتش

أكد خطيب جمعة طهران المؤقت، ان العدو حاول من خلال الفتنة العمياء التي خطط لهاه وحشد لها كل قواه وقدراته الاستكبارية بشكل سافر، الاخلال بالارتباط بين الامة والولي الفقيه.

العالم - ايران

وفي خطبتي صلاة الجمعة بطهران لهذا الاسبوع، قال حجة الاسلام كاظم صديقي، ان هذا الشهر تضمن عدة مناسبات، ومن بين الذكرى السنوية لنهضة اهالي قم والتي تعتبر من الحوادث العظيمة للثورة، وكذلك ملحمة 30 كانون الثاني/ديسمبر 2009 والتي تعد من ايام الله ولا يمكن نسيانها وهي من ايام احياء الدين وانتصار مبادئ الشهداء.

واضاف: ان الترابط بين الامة والامام الذي كان موجودا منذ بداية الاسلام وحتى اليوم، لا يمكن فصم عراه، مبينا ان العدو بذل قصارى محاولاته للمساس بقضية الترابط بين الامة والامام من خلال الفتنة العمياء التي خطط لها وساهمت فيها كل القوى الاستكبارية بشكل سافر معلنة دعم مثيري الفتنة، واستخدمت كل ابواقها الاعلامية لاحداث شرخ بين الامة والولي الفقيه.

وتابع حجة الاسلام صديقي: ان هذه الفتنة بدأت بذريعة وجود تزوير في الانتخابات والتي كانت مجرد كذبة، مثل الكذبة التي انطلقت في اوكرانيا واطلقوا من خلالها ثورة ملونة هناك، حاولوا ايضا في بلادنا اطلاق ثورة ملونة باسم "الثورة الخضراء" وكانوا يرمون من ورائها القضاء على الجمهورية الاسلامية.

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