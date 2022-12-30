مساعد الرئيس الايراني: ملحمة 30 ديسمبر أثبتت أن العدو غير قادر على مواجهة الشعب

العالم - ايران

وشدد المسؤول الذي كان يتحدث اليوم الجمعة في مراسم تخليد ذكرى ملحمة 30 كانون الاول/ديسمبر في مدينة كرمان، على أن الشعب الايراني ومن خلال حضوره في الساحة وضع نهاية للفتن، موضحا لذا فإن الأعداء اصبحوا على قناعة بأنهم غير قادرين على مواجهة هذا الشعب أبدا.

وأشار الى قرب حلول يوم انتصار الثورة الاسلامية وقال: ان الغرب كان ينهب مصالح ايران في السابق، الا ان الثورة المباركة التي انتصرت في يوم 11 شباط/فبراير عام 1978 وضعت نهاية لنهب اموال الشعب الايراني.

وأضاف قائلا: ان راية الجمهورية الاسلامية باتت خفاقة حيث اصبحت ايران التي كانت الباحة الخلفية لأميركا في يوم ما، مصدر تحول في كل العالم اذ انطلق منها نداء الحرية والاستقلال ومقارعة الاستكبار العالمي.

وأكد مساعد رئيس الجمهورية أن العدو يحاول تثبيط معنويات الشعب الايراني وادخال اليأس في نفوس ابنائه من خلال اثارة الفتنة الأخيرة بذريعة وفاة امرأة ايرانية، الا ان الهدف المقصود من هذه الفتنة هو تقسيم ايران وانهيارها.

ودعا "حسيني" الى نقل تاريخ ايران في الثمانينات وعمليات القتل والاغتيالات التي نفذتها زمرة المنافقين الارهابية وحصدت ارواح الألاف من المواطنين العزل الى الجيل الصاعد الذي لا يعرف شيئا عن تلك المرحلة وتوضيح الامور لهم.