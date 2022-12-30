الجمعة ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٢
١١:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

أصدرتها المحكمة العسكرية..

لبنان.. أحكام بحق 9 متهمين بالانتماء لتنظيمات مسلحة والقيام بأعمال إرهابية

لبنان.. أحكام بحق 9 متهمين بالانتماء لتنظيمات مسلحة والقيام بأعمال إرهابية
الجمعة ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١١:١٨ بتوقيت غرينتش

أصدرت المحكمة العسكرية الدّائمة الناظرة بالقضايا الجنائيّة، برئاسة مسيّر أعمال المحكمة المقدّم مارون طنوس، خلاصات تسعة أحكام في حقّ تسعة متّهمين، بجرائم الانتماء إلى تنظيمات مسلّحة والقيام بأعمال إرهابيّة على الأراضي اللّبنانيّة.

العالم - لبنان

في الحكم الأوّل، قرّرت المحكمة إنزال عقوبة الأشغال الشّاقة المؤبّدة في حقّ الفلسطيني معتز بالله عادل الصريف، وإلزامه تقديم بندقيّة حربيّة وتجريده من الحقوق المدنيّة وتنفيذ مذكّرة إلقاء القبض عليه، سندًا للمواد 335 و205 و49 و63 و98/ عقوبات والمادّتين 5 و6 من قانون 11/1/1958 والمادّة 72/ أسلحة وذخائر، وذلك لإقدامه على الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلّح بقصد ارتكاب الجنايات على النّاس والأموال والنّيل من سلطة الدّولة وهيبتها، وحيازة مواد متفجّرة للقيام بأعمال إرهابيّة؛ ونقل أسلحة حربيّة من دون ترخيص.

وقرّرت المحكمة الحكم على السّوري سليمان راجح حمدان بالعقوبة الواردة أعلاه في الحكم الأوّل وللدّوافع عينها، وكذلك الحكم على الفلسطينيّين معتز بالله عادل الصريف، محمد أحمد الدوخي، شادي سعيد مكاوي، توفيق أحمد طه، محمد عبدالله جمعة، محمد سمير السالم، واللّبناني بلال مصطفى الحجيري.

روابط ذات صلة

مقتل سوري نتيجة انفجار لغم مضاد للآليات  في جنوب لبنان

الازمات تتفاقم في لبنان والسبب السجالات و ضعف التدبير السياسي 

السوق السوداء تتحكم بأسعار المحروقات مع تجدد أزمة الفيول

وزير الطاقة والمياه: هذا ما تحتاجه كهرباء لبنان لبواخر الفيول

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أصدرتها المحكمة العسكرية.. لبنان.. أحكام بحق 9 متهمين بالانتماء لتنظيمات مسلحة والقيام بأعمال إرهابية

2022 عام التعقيد لبنانياً: هل يكون 2023 عام الحلول؟

لهذا السبب.. 'تسونامي الجوع' يتربص بالعالم + فيديو

بيروت يحقق فوزه الثاني في بطولة 'وصل الآسيوية' لكرة السلة

"حماس" تثمن قرار مسقط بتوسيع نطاق مقاطعة الكيان الصهيوني

مساعد الرئيس الايراني: ملحمة 30 ديسمبر أثبتت أن العدو غير قادر على مواجهة الشعب