لبنان.. أحكام بحق 9 متهمين بالانتماء لتنظيمات مسلحة والقيام بأعمال إرهابية

العالم - لبنان

في الحكم الأوّل، قرّرت المحكمة إنزال عقوبة الأشغال الشّاقة المؤبّدة في حقّ الفلسطيني معتز بالله عادل الصريف، وإلزامه تقديم بندقيّة حربيّة وتجريده من الحقوق المدنيّة وتنفيذ مذكّرة إلقاء القبض عليه، سندًا للمواد 335 و205 و49 و63 و98/ عقوبات والمادّتين 5 و6 من قانون 11/1/1958 والمادّة 72/ أسلحة وذخائر، وذلك لإقدامه على الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلّح بقصد ارتكاب الجنايات على النّاس والأموال والنّيل من سلطة الدّولة وهيبتها، وحيازة مواد متفجّرة للقيام بأعمال إرهابيّة؛ ونقل أسلحة حربيّة من دون ترخيص.

وقرّرت المحكمة الحكم على السّوري سليمان راجح حمدان بالعقوبة الواردة أعلاه في الحكم الأوّل وللدّوافع عينها، وكذلك الحكم على الفلسطينيّين معتز بالله عادل الصريف، محمد أحمد الدوخي، شادي سعيد مكاوي، توفيق أحمد طه، محمد عبدالله جمعة، محمد سمير السالم، واللّبناني بلال مصطفى الحجيري.