ستولتنبرغ: إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا أسرع طريق للسلام!

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وقال ستولتنبرغ في حوار مع وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ": "قد يبدو الأمر وكأنه مفارقة، لكن الدعم العسكري لأوكرانيا هو أسرع طريق للسلام".

وحسب ستولتنبرغ، فإنه لا بد أن تقتنع روسيا بأنها لن تحقق هدفها في "السيطرة على أوكرانيا"، بعد ذلك يمكن أن يكون هناك "حل سلمي تفاوضي يضمن سيادة أوكرانيا كدولة ديمقراطية مستقلة".

وأكد ستولتنبرغ أنه يعتبر الهجمات الأوكرانية الأخيرة على أهداف عسكرية في روسيا مشروعة تماما، وقال: "لكل دولة الحق في الدفاع عن نفسها - وكذلك أوكرانيا".

وحول مسألة ما إذا كان من المناسب، في رأيه، تزويد أوكرانيا بصواريخ متوسطة المدى، قال ستولتنبرغ إن هناك "حوارا مستمرا بين الحلفاء وأوكرانيا حول أنظمة محددة".

وحذرت موسكو مرارا من أن إمداد الغرب لكييف بالأسلحة لا يؤدي سوى إلى إطالة أمد الصراع، وأن تلك الأسلحة تعتبر هدفا مشروعا للجيش الروسي.

وأشارت موسكو إلى تورط أعضاء الناتو في الهجمات التي شنتها كييف ضد المطارات الاستراتيجية الروسية في وقت سابق هذا الشهر.