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الخزعلي يؤكد: الاطار وحلفاؤه حققوا نصرا سياسيا

الخزعلي يؤكد: الاطار وحلفاؤه حققوا نصرا سياسيا
الجمعة ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٧ بتوقيت غرينتش

اعتبر الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق في العراق قيس الخزعلي، أن الإطار التنسيقي وحلفاؤه حققوا “نصراً سياسياً” في تشكيل حكومة وطنية دون تدخل دولي في اختيار رئيس الوزراء، فيما حذر من “حرب اقتصادية” تشن على العراق رغم امتلاكه وفرة مالية جيدة. 

العالم - العراق

وقال الخزعلي في كلمة: “قدمنا الشهداء وكل شهدائنا قادة ومن هؤلاء القادة الشهيدان أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني”، مؤكداً أنه “يجب أن تبقى بوصلة الشهداء هي البوصلة التي نصحح فيها أعمالنا”.

وأضاف أن “الأعــداء أرادوا اسـتـعمار الأرض وارادوا باغتيال القادة الشهداء انهيار معنوياتنا لكننا اكملنا طريقهم”، لافتاً إلى أن “النصر الذي تحقق على داعش يجب ان يكتمل بتحقيق السيادة وعدم السماح باي قوات اجنبية في العراق”.

وتابع الخزعلي: “تكالب الأعداء على العراق في 2014 من كل بلدان العالم في العلن وفي الخفاء، لكننا حققنا نصرا سياسيا في تشكيل حكومة وطنية دون تدخل دولي في اختيار رئيس الوزراء”.

وأشار إلى أن “هناك عدداً غير قليل من القوى السياسية تريد الخير وتريد النجاح الاقتصادي لكن مازالت هناك مؤامرات”.

وفي ختام كلمته، تحدّث الخزعلي عن وجود“حرب اقتصادية على العراق رغم امتلاك البلاد وفرة مالية جيدة”.

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