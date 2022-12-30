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حماس تنظم وقفة بمخيم البريج دعما وإسنادا للضفة

حماس تنظم وقفة بمخيم البريج دعما وإسنادا للضفة
الجمعة ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٩ بتوقيت غرينتش

نظمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في مخيم البريج وسط قطاع غزة، ظهر اليوم الجمعة، وقفة دعمٍ وإسنادٍ وتضامنٍ مع الضفة الثائرة، وتنديداً بالانتهاكات الصهيونية اليومية تجاه أبناء شعبنا.

العالم _ فلسطين

وقال القيادي في الحركة جمال الهندي: "إن حركة حماس والمقاومة ستبقى داعمة ومساندة للضفة الثائرة في وجه الغطرسة الصهيونية، وإن جماهير مخيم البريج والمنطقة الوسطى تخرج اليوم في هذه الوقفة لتؤكد على خيار المقاومة في نصرة الضفة".

وأضاف "أن خيار الأحرار في كل العالم هو مقاومة المحتلين والمغتصبين وإننا نقول لأهلنا في القدس والضفة ولرجال عرين الأسود وأبطال جنين -نحن منكم وأنتم منا.. نسالم من سالمتم ونحارب من حاربتم".

وأرسل الهندي في كلمته التحية لأهالي وأمهات الشهداء في الضفة الغربية الذين ما زالوا الحاضنة الشعبية القوية لكل من يحمل البندقية في وجه المحتل، مشدداً بأن القدس هي محور الصراع، وبأن فتيل المقاومة في الضفة المحتلة لن ينطفئ ولن يكون الكيان الصهيوني آمناً مع ضربات المقاومة.

واختتم الهندي كلمته بتوجيه التحية إلى جماهير الشعب الفلسطيني المتمسكة بثوابتها، مؤكدا أن “المقاومة لن تتخلى عن مسؤولياتها، ولن تتنصل من واجبها تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني المجاهد.

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حماس تنظم وقفة بمخيم البريج دعما وإسنادا للضفة

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