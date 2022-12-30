صنعاء: وقفات احتجاجية تنديدا بمماطلة تحالف العدوان عن رفع الحصار ودفع المرتبات

العالم- اليمن

وأكد المشاركون في الوقفات "رفضهم تمديد الهدنة نتيجة مماطلة دول العدوان، بقيادة قوى الاستكبار الأمريكي الصهيوني وأدواتهما السعودية والإمارات في إيقاف العدوان ورفع الحصار ودفع مرتبات موظفي الدولة ومعالجة أضرار العدوان، وإطلاق الأسرى".

واستنكرت بيانات صادرة عن الوقفات، "محاولات دول العدوان في نهب ثروات الوطن وبناء قواعد عسكرية في المحافظات المحتلة" مؤكدة أن" الحل الوحيد لإفشال تلك المحاولات، التوجه إلى جبهات العزة والكرامة لدحر الغزاة والمحتلين وتوجيه أقسى الضربات لمواقع العدو الحساسة والموجعة".

وأكدت البيانات أن" الشعب اليمني، مستعد لأي تطورات، متسلحاً بالإيمان والوعي في مواجهة المرجفين، وأدوات العدوان".

وجددت البيانات "الثقة لقائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وحكمته وتأييد ما جاء في تصريحات رئيس الوفد الوطني المفاوض."

وأعلن أبناء صنعاء "النفير العام لرفد الجبهات بالرجال والمال ودعم الصناعات العسكرية وخاصة القوة الصاروخية والجوية والبحرية".

ودعت البيانات، "دول العدوان بإيقاف العدوان ورفع الحصار والعمل على دفع مرتبات موظفي الدولة."

كما طالبت الأجهزة الأمنية ب"اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة والرادعة ضد كل من تسوّل نفسه المساس بالأمن والاستقرار وزعزعة الجبهة الداخلية."